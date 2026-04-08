Súlyos bejelentés érkezett: háborús bűncselekmény áldozatai lettek a békefenntartók
Globál

MTI
Washington, 2026. április 8., szerda (MTI/Reuters) - A márciusban Dél-Libanonban megölt indonéz békefenntartók ügyében indított vizsgálat előzetes eredményei szerint az egyik incidensben elhunyt békefenntartó halálát egy izraeli lövedék, a másik incidensben meghalt két indonéz békefenntartó halálát pedig egy feltehetően a Hezbollah által elhelyezett robbanószerkezet okozta - számolt be róla Stephane Dujarric, az ENSZ szóvivője.

Dujarric közlése szerint az eddig megvizsgált tárgyi bizonyítékok utaltak arra, hogy

gy indonéz békefenntartót március 29-én egy izraeli harckocsi lövedéke ölt meg, két további indonéz békefenntartóval pedig március 30-án egy valószínűleg a Hezbollah által elhelyezett házi készítésű robbanószerkezet végzett.

Hozzátette, hogy ezek csak az előzetes eredmények, a teljes körű vizsgálat az érintett felek részvételével tovább folyik.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a történtek elfogadhatatlanok, és a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekménynek minősíthetők.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az ENSZ felkérte az érintett országok hatóságait, hogy mindkét ügyben indítsanak eljárást, és állítsák bíróság elé az elkövetőket.

A két incidens teljes kivizsgálását, és az elkövetők bíróság elé állítását Indonézia is sürgette - mondta el szerdán az indonéziai külügyminisztérium magas rangú illetékese újságíróknak.

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának (UNIFIL) szóvivője kedden arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg feltartóztatta egy konvojukat, és rövid időre őrizetbe vett egy békefenntartót. A szóvivő hangsúlyozta, hogy nemzetközi jogba ütközik egy ENSZ-békefenntartó fogva tartása bármilyen okból. Hozzátette, hogy az izraeli hadsereg arról tájékoztatta az UNIFIL-t, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

