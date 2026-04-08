Súlyos bejelentés érkezett: háborús bűncselekmény áldozatai lettek a békefenntartók

Dujarric közlése szerint az eddig megvizsgált tárgyi bizonyítékok utaltak arra, hogy
gy indonéz békefenntartót március 29-én egy izraeli harckocsi lövedéke ölt meg, két további indonéz békefenntartóval pedig március 30-án egy valószínűleg a Hezbollah által elhelyezett házi készítésű robbanószerkezet végzett.
Hozzátette, hogy ezek csak az előzetes eredmények, a teljes körű vizsgálat az érintett felek részvételével tovább folyik.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a történtek elfogadhatatlanok, és a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekménynek minősíthetők.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az ENSZ felkérte az érintett országok hatóságait, hogy mindkét ügyben indítsanak eljárást, és állítsák bíróság elé az elkövetőket.
A két incidens teljes kivizsgálását, és az elkövetők bíróság elé állítását Indonézia is sürgette - mondta el szerdán az indonéziai külügyminisztérium magas rangú illetékese újságíróknak.
Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójának (UNIFIL) szóvivője kedden arról számolt be, hogy az izraeli hadsereg feltartóztatta egy konvojukat, és rövid időre őrizetbe vett egy békefenntartót. A szóvivő hangsúlyozta, hogy nemzetközi jogba ütközik egy ENSZ-békefenntartó fogva tartása bármilyen okból. Hozzátette, hogy az izraeli hadsereg arról tájékoztatta az UNIFIL-t, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben.
