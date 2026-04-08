NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Súlyos csapás érte Oroszországot a Kercsi-szorosban: veszélyben a Krím utánpótlása
Globál

Portfolio
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) beszámolója szerint működésképtelenné tették a Szlavjanyin vasúti kompot. Ez volt az utolsó ilyen típusú hajó a Kercsi-szorosban, és kulcsszerepet játszott a megszállt Krím-félsziget orosz utánpótlásában - írta meg a Kyiv Independent.

Az április 6-ára virradó éjszakai ukrán dróntámadás végleg üzemképtelenné tette a hajót. A kompot korábban, márciusban is találat érte, de akkor még üzemben tudott maradni. A HUR nem közölt részleteket a sérülések mértékéről, csupán annyit erősítettek meg, hogy a jármű már nem működőképes. A Kyiv Independent független forrásból nem tudta megerősíteni ezeket az állításokat.

A hírszerzés szerint a Szlavjanyin az orosz hadsereg kulcsfontosságú logisztikai eszköze volt a megszállt félszigeten. Moszkva

ezen keresztül szállított üzemanyagot, kenőanyagokat, fegyvereket, lőszert és egyéb haditechnikai eszközöket.

Egy korábbi, március 13-ról 14-re virradó éjszakai akcióban a HUR alakulatai a Szlavjanyin mellett az Avangard kompot is megtámadták. Ez utóbbi már akkor megsemmisült, a Szlavjanyin viszont csak megsérült, és egészen az áprilisi csapásig üzemben maradt.

Még több Globál

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Forró a helyzet: Izrael masszív támadásba kezdett, Irán megtorlócsapást helyezett kilátásba

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

A Kercsi-szoros egy 35 kilométer hosszú vízi út, amely a Fekete-tengert köti össze az Azovi-tengerrel. Emellett elválasztja az orosz megszállás alatt álló Krímet az oroszországi Tamany-félszigettől. A szoros Moszkva számára létfontosságú logisztikai folyosóként szolgál. Kijev rendszeresen támadja a megszállt területek orosz katonai infrastruktúráját, valamint a moszkvai háborús erőfeszítéseket támogató olaj- és ipari létesítményeket. Ezeknek az akcióknak a célja az orosz logisztika megbénítása, a légvédelem gyengítése és az utánpótlás csökkentése.

Kapcsolódó cikkünk

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Megindultak a rakéták a rettegett diktatúrából, rendkívüli ülést kellett összehívni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility