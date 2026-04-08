Súlyos csapás érte Oroszországot a Kercsi-szorosban: veszélyben a Krím utánpótlása

Az április 6-ára virradó éjszakai ukrán dróntámadás végleg üzemképtelenné tette a hajót. A kompot korábban, márciusban is találat érte, de akkor még üzemben tudott maradni. A HUR nem közölt részleteket a sérülések mértékéről, csupán annyit erősítettek meg, hogy a jármű már nem működőképes. A Kyiv Independent független forrásból nem tudta megerősíteni ezeket az állításokat.

A hírszerzés szerint a Szlavjanyin az orosz hadsereg kulcsfontosságú logisztikai eszköze volt a megszállt félszigeten. Moszkva

ezen keresztül szállított üzemanyagot, kenőanyagokat, fegyvereket, lőszert és egyéb haditechnikai eszközöket.

Egy korábbi, március 13-ról 14-re virradó éjszakai akcióban a HUR alakulatai a Szlavjanyin mellett az Avangard kompot is megtámadták. Ez utóbbi már akkor megsemmisült, a Szlavjanyin viszont csak megsérült, és egészen az áprilisi csapásig üzemben maradt.

A Kercsi-szoros egy 35 kilométer hosszú vízi út, amely a Fekete-tengert köti össze az Azovi-tengerrel. Emellett elválasztja az orosz megszállás alatt álló Krímet az oroszországi Tamany-félszigettől. A szoros Moszkva számára létfontosságú logisztikai folyosóként szolgál. Kijev rendszeresen támadja a megszállt területek orosz katonai infrastruktúráját, valamint a moszkvai háborús erőfeszítéseket támogató olaj- és ipari létesítményeket. Ezeknek az akcióknak a célja az orosz logisztika megbénítása, a légvédelem gyengítése és az utánpótlás csökkentése.

