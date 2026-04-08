Súlyos ellentmondás az iráni tűzszünetben: hiába az ígéret, nem indultak meg a hajók

Amerikai idő szerint kedd este, még a Donald Trump által szabott határidő lejárta előtt, a felek tűzszünetben állapodtak meg a szoros újranyitásáért cserébe.

A megállapodás részletei azonban ellentmondásosak. Irán kéthetes biztonságos áthaladásról beszél, amelyet

az iráni fegyveres erőivel koordinálva, "technikai korlátok" mellett biztosítana.

Ezzel szemben Trump "azonnali, teljes és biztonságos megnyitást" jelentett be. Egy közösségimédia-bejegyzésben az amerikai elnök hozzátette, hogy az Egyesült Államok "segít a torlódás kezelésében", és a helyszínen marad a zavartalan forgalom biztosítása érdekében.

Az ázsiai, közel-keleti és európai hajótársaságok megkönnyebbüléssel, ugyanakkor óvatosan fogadták a hírt. Szerdán a szoros környékén nem volt érdemi változás a hajóforgalomban. Több vállalat azonban jelezte, hogy folyamatosan egyeztet a biztosítóival és a biztonsági tanácsadóival, a hajóit pedig készenlétbe helyezte.

A valós idejű hajókövető oldal adatai alapján sem látható (egyelőre) megnövekedett forgalom a Hormuzi-szorosban. Forrás. www.marinetraffic.com

A világ egyik legnagyobb konténerhajózási vállalata, a Maersk közleményben jelezte, hogy a tűzszünet ugyan "tranzitlehetőségeket teremthet", de nem garantálja a teljes tengeri biztonságot.

Emiatt a vállalat egyelőre nem indítja útnak hajóit.

A dán cég még márciusban függesztette fel a fuvarfoglalásokat számos öbölbeli kikötőbe, és világszerte vészhelyzeti üzemanyag-pótlékot vezetett be az emelkedő szállítási és biztosítási költségek ellensúlyozására.

Az alábbi X bejegyzés alapján az látható, hogy a Perzsa-öböl (és környéki) szállítási útvonalakon akár négyszeresére is megugrottak a biztosítási díjak a magasabb kockázati prémiumok miatt:

Projected Increase in Maritime Insurance Premiums Persian Gulf - 420.0% Red Sea - 315.0% Gulf of Oman - 285.0% Arabian Sea - 145.0% Suez Canal - 112.0% Strait of Malacca - 84.0% Turkish Straits - 62.0% Eastern Mediterranean - 45.0% Singapore Strait -… — DatafactsHub (@datafactshub) April 5, 2026

A díjak megemelése mellett, a Hormuzi-szoros elkerülése érdekében a Maersk egy szárazföldi tranzitútvonalat is alkalmaz. Ennek keretében a rakományt a szaúd-arábiai Dzsiddában, az ománi Szalálában és Szohárban, valamint az Egyesült Arab Emírségekben található Khaur-Fakkánban rakodják ki, majd közúton szállítják tovább a Perzsa-öböl menti célállomásokra.

Egy másik nagy német hajótársaság, a Hapag-Lloyd azt közölte, hogy

a normál forgalom helyreállítása legalább 6–8 hetet vesz igénybe.

Rolf Habben Jansen vezérigazgató egy ügyfeleknek szóló telefonkonferencián a Maersk konténerfuvarozó vállalat óvatos megjegyzéseit ismételve kijelentette, hogy további biztonsági garanciákra van szükség.

Még ha tűzszünetet is kötöttek, azt mondanám, hogy a közel-keleti konfliktus továbbra is súlyosan zavarja a hajózást, de az ellátási láncokat is

– hívta fel a figyelmet Hapag vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a helyzet „változó”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images