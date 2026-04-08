Sürgősen útnak indult az ENSZ különmegbízottja: Irán és Pakisztán a cél
Jean Arnault-t a múlt hónapban nevezték ki a főtitkár különmegbízottjává az iráni konfliktus kapcsán. A tapasztalt diplomata hétfőn indult el közel-keleti körútjára. Az ENSZ közleménye szerint Teheránban megismeri az iráni álláspontot, valamint megerősíti Guterres elkötelezettségét a békés rendezés iránt. Arnault egyúttal felszólítja a régió vezetőit, hogy válasszák a diplomáciai megoldás útját, és biztosítsák a civilek védelmét.
Farhan Haq, az ENSZ-főtitkár helyettes szóvivője szerdán megerősítette, hogy Arnault Teheránba tart, ahol kormányzati tisztviselőkkel tárgyal. A tervek szerint a következő napokban Pakisztánba is ellátogat. A dél-ázsiai ország közvetítőként kulcsszerepet játszott a tűzszünet létrejöttében.
Haq hangsúlyozta, hogy bár Guterres üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet, a világszervezet továbbra is aggódik a térség más pontjain zajló harcok miatt. "Felszólítjuk az érintetteket, hogy tartsák be a tűzszünetet. Attól tartunk, hogy a régió bármely részén kitörő erőszak alááshatja a máshol már elért megállapodásokat" - fogalmazott a szóvivő.
A szóvivő kiemelte, hogy a tűzszünet feltételeinek kidolgozása és végrehajtása az érintett felek feladata. Az ENSZ számára jelenleg elsődleges fontosságú a fegyvernyugvás fenntartása és a harcok beszüntetése. Szintén kiemelt prioritás a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajóforgalom szabadságának biztosítása. Ezt a kulcsfontosságú energiaszállítási útvonalat korábban Irán lezárta.
Forrás: Reuters
