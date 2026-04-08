Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő megszólalt az Egyesült Államok bejelentését követően az Iránnal vívott háborúval kapcsolatban.

Országunk a kezdetektől fogva, az első nyilatkozataiban kijelentette, hogy azonnal le kell állítani ezt az agressziót, mivel nincs katonai megoldás erre a helyzetre

- emelte ki.

Hozzátette, hogy valódi, tárgyalásos diplomáciai folyamatot kell indítani, a felek igényeinek figyelembe vételével.

