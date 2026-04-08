Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna nem bólintott rá a legnagyobb drón- és rakétagyártó eladására
Az ukrán versenyhivatal visszautasította az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett EDGE Group védelmi konglomerátum kérelmét. A vállalat 760 millió dollárért szerzett volna részesedést Ukrajna legnagyobb drón- és rakétagyártójában, a Fire Pointban.
Kiadták a sürgős figyelmeztetést: sosem látott, alattomos fegyver hullik az égből Ukrajnában
Jaroszlav Szanko, a Herszon katonai közigazgatásának vezetője bejelentette, hogy az orosz erők újfajta, kombinált hatású aknát dobtak le a városra - jelentette a Militarnyi.
Súlyos csapás érte Oroszországot a Kercsi-szorosban: veszélyben a Krím utánpótlása
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) beszámolója szerint működésképtelenné tették a Szlavjanyin vasúti kompot. Ez volt az utolsó ilyen típusú hajó a Kercsi-szorosban, és kulcsszerepet játszott a megszállt Krím-félsziget orosz utánpótlásában - írta meg a Kyiv Independent.
Levonták a drámai következtetést az ukrajnai háborúból: iszonyatos pénzt önt a fegyverkezésbe egy európai nagyhatalom
Franciaország drámai mértékben növeli rakéta- és drónarzenálját. Az új katonai tervezési törvény értelmében 2030-ig a keringő lőszerek (loitering munitions) készleteit 400, az AASM Hammer irányított bombákét 240, az Aster és Mica légvédelmi rakétákét pedig 30 százalékkal kívánják bővíteni. A lépés mögött az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusok tanulságai állnak - jelentette az Army Recognition.
Hírszerzési jelentés: európai atomfegyverektől rettegnek az oroszok
Az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) bejelentése szerint az Európai Unió titokban nukleáris fegyverek fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja – írja a Ria Novosztyi.
Oroszország beidézte a japán nagykövetet
Marija Zaharova, ukrán külügyi szóvivő elmondta, hogy a külügyminisztérium beidézte Akira Muto moszkvai japán nagykövetet, mivel tudomásukra jutott, hogy a szigetország egyik vállalata ukrán cégekkel kötött megállapodást drónok fejlesztéséről.
(TASzSz)
Ezrével mennek a világ másik feléről harcolni Ukrajnába, ez mutatja Moszkva egyre gyengébb helyzetét
Oroszország elismerte tizenhat kameruni állampolgár halálát az ukrajnai harcokban, ám független megfigyelők szerint a valós veszteség ennek a többszöröse lehet - közölte a Kyiv Post.
Kimondta a tábornok: irdatlan árat fizet Oroszország a háborúért, nem tudják elérni Putyin célját
Az RBK hírügynökségnek adott interjút Pavlo Palisa tábornok, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, amelyben a frontvonal helyzetét elemzi.
Olajraktár lángol Feodoszijában
A Krímben található Feodoszijában egy orosz olajraktár lángol, miután ukrán drónok támadták meg. A tárolókban az orosz hadsereg számára halmozták fel a készletet.
Zelenszkij szerint Amerika megmutatta, mi lehet a példa az orosz-ukrán háború lezárására
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kifejtette a véleményét a kéthetes amerikai-iráni tűzszünetről.
Felvételek bizonyítják: kilőtte Ukrajna az RBS 15-öst
Az ukrán haditengerészet valószínűleg első alkalommal vetett be éles harchelyzetben svéd gyártmányú, RBS 15 típusú hajóelhárító rakétát. A célpont a Fekete-tengeren található, orosz ellenőrzés alatt álló Szivas tengeri platform volt - írta az Army Recognition.
Trükkös megoldással pusztították el a masszív hidat: bevetették a brit Malloy T-150-est
Az ukrán tengerészgyalogság egy brit gyártmányú, nehéz teherbírású szállítódrón segítségével semmisített meg egy stratégiai fontosságú pontonhidat Herszon megyében. A két hónapos hadművelet során harminc bevetéssel összesen másfél tonna robbanóanyagot juttattak a célpontra - tudósított a Militarnyi.
Előkerült a volt orosz elnök: egyértelműen kijelentette, ki nyert az iráni háborúban
Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök rendszeresen kommentálja a világpolitikai események alakulását, ezúttal a közel-keleti konfliktusban kötött tűzszünetről fogalmazta meg véleményét – írja a TASzSz.
Oroszország megszólalt Amerika bejelentéséről
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő megszólalt az Egyesült Államok bejelentését követően az Iránnal vívott háborúval kapcsolatban.
Országunk a kezdetektől fogva, az első nyilatkozataiban kijelentette, hogy azonnal le kell állítani ezt az agressziót, mivel nincs katonai megoldás erre a helyzetre
- emelte ki.
Hozzátette, hogy valódi, tárgyalásos diplomáciai folyamatot kell indítani, a felek igényeinek figyelembe vételével.
(TASzSz)
Lecsaptak az ukrán drónok: lángba borult az egyik legfontosabb orosz hadihajó és a létfontosságú energiarendszer
Ukrán csapásmérő drónok találták el az Admiral Makarov fregattot Novorosszijszk kikötőjében. Ezzel egy időben az összehangolt támadások az orosz olajinfrastruktúrát is célba vették – közölte az ukrán fegyveres erők vezérkara.
Tegnapi híreink
Keddi hírfolyamunkat itt tudja megtekinteni:
