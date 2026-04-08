Történelmi győzelmet jelentett be Amerika: olyan fölényesen nyertek, hogy ez az egész világnak lecke lehet
Az Egyesült Államok fölényes győzelmet aratott Iránban, minden katonai célját elérte, Teherán gyakorlatilag könyörgött a tűzszünetért – mondta el Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ma a Pentagonban.

Az Epic Fury hadművelet történelmi, elsöprő győzelem volt a harctéren. Egy nagybetűs Győzelem minden szempontból”

– kezdte beszámolóját Pete Hegseth.

Elmondása szerint Irán totális katonai vereséget szenvedett, Amerika és Izrael több mint 800 csapással

teljesen elpusztította Irán katonai infrastruktúráját, hadiiparát.

Hozzátette: Irán még mindig „lőhet ide vagy oda”, de koordinált katonai műveleteket már nem tudnak folytatni.

Hegseth azt is elmondta, hogy Amerika felkészült arra, hogy teljesen lerombolja Irán polgári infrastruktúráját is, de

Trump elnök a kegyelem mellett döntött.”

A miniszter hangsúlyozta: Irán soha nem fog atomfegyverhez jutni, ezt más amerikai elnökök nem tudták elérni.

Arra is kitért, hogy szerinte most „valódi esélye van a békének”, Amerika ellenségei és "úgynevezett szövetségesei" pedig jobb, ha figyelnek, mert jól látható, milyen brutális fölényben van az Egyesült Államok hadereje mindenki mással szemben.

Az eseményen beszélt Dan Caine amerikai vezérkari főnök is, aki elmondta, hogy 13000 célpontot semmisítettek meg Iránban, a légvédelem 80%-át és a hadiflotta 90%-át, a hadiipar 90%-át lerombolták.

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility