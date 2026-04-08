  • Megjelenítés
Trükkös megoldással pusztították el a masszív hidat: bevetették a brit Malloy T-150-est
Globál

Portfolio
Az ukrán tengerészgyalogság egy brit gyártmányú, nehéz teherbírású szállítódrón segítségével semmisített meg egy stratégiai fontosságú pontonhidat Herszon megyében. A két hónapos hadművelet során harminc bevetéssel összesen másfél tonna robbanóanyagot juttattak a célpontra - tudósított a Militarnyi.

A Herszon megyei Oleski térségében található Konka-híd kulcsfontosságú célpontnak számított. Az ukrán erők ugyanis ellenőrzésük alatt tartják a Dnyeper jobb partját, az Antonovszkij-hidat, valamint a bal partot egészen a Konka folyóig. A folyón túl már a megszállt Oleski városa húzódik. A hidat hónapokon át próbálták sikertelenül megsemmisíteni légicsapásokkal és amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel. A feladatot végül a kijevi parancsnokság az ukrán tengerészgyalogság 426. pilóta nélküli ezredére bízta.

A megoldást a brit Malloy T-150-es nehéz teherbírású drón jelentette, amelyet az Egyesült Királyság még 2023-ban szállított Ukrajnának.

Az eszközt Chris Malloy új-zélandi feltaláló eredetileg "repülő motorkerékpárnak" tervezte ausztrál farmerek számára, elsősorban állatterelés céljából. Később azonban logisztikai drónná fejlesztették tovább. A jelenlegi változat akár 180 kilogrammos terhet is képes 70 kilométeres távolságra eljuttatni. A gépet a BAE Systems leányvállalata, a Malloy Aeronautics gyártja.

Az ezred saját fejlesztőcsapata, amelyet egy "Újságíró" hívójelű hadnagy vezetett, új szerepet talált a szállítódrónnak az ukrán harctéren. A katonák egy 50 kilogrammos robbanótöltetet állítottak össze, amelyet egy kábel segítségével eresztettek le a híd leggyengébb pontjaira. Az ezredparancsnok elmondása szerint alulról viszonylag könnyű megsemmisíteni egy hidat, miközben felülről a szerkezetüket rendkívül ellenállóra tervezik. Az alakulat hatvan nap alatt összesen harmincszor hajtotta végre a műveletet. Ez idő alatt másfél tonna robbanóanyagot juttattak a célpontra, ami súlyosan megrongálta a szerkezetet. A hidat végül egy záró légicsapás pusztította el teljesen.

Még több Globál

Szabotázsakció Belgorodban, leállt Oroszország egyik legfontosabb üzeme – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Zelenszkij szerint Amerika megmutatta, mi lehet a példa az orosz-ukrán háború lezárására

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Áll a bál J. D. Vance budapesti szavai miatt: atomfegyver bevetésére készülhet Amerika?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility