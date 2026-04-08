Trükkös megoldással pusztították el a masszív hidat: bevetették a brit Malloy T-150-est

A Herszon megyei Oleski térségében található Konka-híd kulcsfontosságú célpontnak számított. Az ukrán erők ugyanis ellenőrzésük alatt tartják a Dnyeper jobb partját, az Antonovszkij-hidat, valamint a bal partot egészen a Konka folyóig. A folyón túl már a megszállt Oleski városa húzódik. A hidat hónapokon át próbálták sikertelenül megsemmisíteni légicsapásokkal és amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel. A feladatot végül a kijevi parancsnokság az ukrán tengerészgyalogság 426. pilóta nélküli ezredére bízta.
A megoldást a brit Malloy T-150-es nehéz teherbírású drón jelentette, amelyet az Egyesült Királyság még 2023-ban szállított Ukrajnának.
Az eszközt Chris Malloy új-zélandi feltaláló eredetileg "repülő motorkerékpárnak" tervezte ausztrál farmerek számára, elsősorban állatterelés céljából. Később azonban logisztikai drónná fejlesztették tovább. A jelenlegi változat akár 180 kilogrammos terhet is képes 70 kilométeres távolságra eljuttatni. A gépet a BAE Systems leányvállalata, a Malloy Aeronautics gyártja.
Az ezred saját fejlesztőcsapata, amelyet egy "Újságíró" hívójelű hadnagy vezetett, új szerepet talált a szállítódrónnak az ukrán harctéren. A katonák egy 50 kilogrammos robbanótöltetet állítottak össze, amelyet egy kábel segítségével eresztettek le a híd leggyengébb pontjaira. Az ezredparancsnok elmondása szerint alulról viszonylag könnyű megsemmisíteni egy hidat, miközben felülről a szerkezetüket rendkívül ellenállóra tervezik. Az alakulat hatvan nap alatt összesen harmincszor hajtotta végre a műveletet. Ez idő alatt másfél tonna robbanóanyagot juttattak a célpontra, ami súlyosan megrongálta a szerkezetet. A hidat végül egy záró légicsapás pusztította el teljesen.
