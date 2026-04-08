Trump kőkemény vámokkal sújtaná az iszlamista rezsim partnereit – Az elnök szerint siker koronázta a rezsimváltást

Trump bejegyzése szerint az Egyesült Államok "szorosan együttműködik majd Iránnal," ahol az elnök állítása szerint "előreláthatólag eredményes rezsimváltás" zajlott le.

Az amerikai elnök leszögezte, hogy semmilyen urándúsítást nem engedélyeznek az iszlám köztársaság számára.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok Iránnal közösen távolítja el a B-2-es bombázók csapásai nyomán keletkezett, mélyen a föld alatt lévő nukleáris "port".

Trump kitért arra is, hogy a lebombázott helyszíneket a támadás óta az amerikai űrhaderő műholdjai folyamatos és "rendkívül alapos" megfigyelés alatt tartják. Kiemelte továbbá, hogy a célpontokhoz azóta senki sem nyúlt.

Trump a posztban elismerte, hogy

az Iránnal folytatot tárgyalások során a vámok és a szankciók enyhítéséről is szó esik.

Egy 15 pontos megállapodás számos elemét már el is fogadták, a részleteket azonban egyelőre nem ismertette.

Az amerikai elnök vámokkal kapcsolatos intézkedése – elmondása szerint – azonnali hatályú, és nem lesz alóla sem kivétel, sem mentesség. Mint írta,

bármely ország, amely fegyvereket szállít Iránnak, 50 százalékos büntetővámra számíthat az Egyesült Államokba exportált összes terméke után.

Sajtóhírek szerint a február végi amerikai-izraeli támadást követően Oroszország és Kína is fenntartotta a kereskedelmi kapcsolatot Iránnal, de hogy mi minősül fegyverszállításnak Trump posztja alapján, és pontosan mely országokra vonatkozhat az intézkedés, az az elnöktől nem szokatlan módon egyáltalán nem világos. Peking elsősorban kettős felhasználású termékekkel, félvezetőkkel és akkumulátorokkal látja el Teheránt, míg Moszkva állítólag – közvetlenebb módon – műholdfelvételeket és dróntechnológiát is biztosított az iszlám köztársaság számára.

