  • Megjelenítés
Trump kőkemény vámokkal sújtaná az iszlamista rezsim partnereit – Az elnök szerint siker koronázta a rezsimváltást
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerdán közösségi oldalán bejelentette, hogy azonnali hatállyal 50 százalékos vámot vet ki minden olyan országra, amely fegyvereket szállít Iránnak. Egyúttal arról is írt, hogy Iránban "rezsimváltás" ment végbe, és megkezdődtek a szankciók enyhítéséről szóló tárgyalások.

Trump bejegyzése szerint az Egyesült Államok "szorosan együttműködik majd Iránnal," ahol az elnök állítása szerint "előreláthatólag eredményes rezsimváltás" zajlott le.

Az amerikai elnök leszögezte, hogy semmilyen urándúsítást nem engedélyeznek az iszlám köztársaság számára.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok Iránnal közösen távolítja el a B-2-es bombázók csapásai nyomán keletkezett, mélyen a föld alatt lévő nukleáris "port".

Trump kitért arra is, hogy a lebombázott helyszíneket a támadás óta az amerikai űrhaderő műholdjai folyamatos és "rendkívül alapos" megfigyelés alatt tartják. Kiemelte továbbá, hogy a célpontokhoz azóta senki sem nyúlt.

Még több Globál

Trump a posztban elismerte, hogy

az Iránnal folytatot tárgyalások során a vámok és a szankciók enyhítéséről is szó esik.

Egy 15 pontos megállapodás számos elemét már el is fogadták, a részleteket azonban egyelőre nem ismertette.

Az amerikai elnök vámokkal kapcsolatos intézkedése – elmondása szerint – azonnali hatályú, és nem lesz alóla sem kivétel, sem mentesség. Mint írta,

bármely ország, amely fegyvereket szállít Iránnak, 50 százalékos büntetővámra számíthat az Egyesült Államokba exportált összes terméke után.

Sajtóhírek szerint a február végi amerikai-izraeli támadást követően Oroszország és Kína is fenntartotta a kereskedelmi kapcsolatot Iránnal, de hogy mi minősül fegyverszállításnak Trump posztja alapján, és pontosan mely országokra vonatkozhat az intézkedés, az az elnöktől nem szokatlan módon egyáltalán nem világos. Peking elsősorban kettős felhasználású termékekkel, félvezetőkkel és akkumulátorokkal látja el Teheránt, míg Moszkva állítólag – közvetlenebb módon – műholdfelvételeket és dróntechnológiát is biztosított az iszlám köztársaság számára.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

PR cikk

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility