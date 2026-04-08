Ukrajna nem bólintott rá a legnagyobb drón- és rakétagyártó eladására

Portfolio
Az ukrán versenyhivatal visszautasította az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett EDGE Group védelmi konglomerátum kérelmét. A vállalat 760 millió dollárért szerzett volna részesedést Ukrajna legnagyobb drón- és rakétagyártójában, a Fire Pointban.

A hivatal a Reuters hírügynökségnek küldött írásbeli válaszában közölte, hogy a kérelmet még tavaly december 30-án kapták meg. Érdemi vizsgálat nélkül elutasították, mivel a beadvány nem felelt meg az előírt formai és jogi feltételeknek. Azt azonban nem részletezték, hogy pontosan mely szabályokat sértette meg a kérelem, ahogy azt sem, hogy mikor küldték vissza a dokumentumokat.

A Fire Point társalapítója, Denisz Stilerman a múlt héten adott interjút a Reutersnek. Ebben még arról beszélt, hogy a 30 százalékos részesedés felvásárlását a versenyhivatal már vizsgálja. Az ügylet alapján a vállalat teljes értékelése 2,5 milliárd dollár lenne. Stilerman akkor úgy vélte, hogy a hatóságnak körülbelül októberig kell meghoznia a döntést.

A Fire Point a 2022-es orosz invázió után alakult, és rövid idő alatt az ukrán védelmi ipar egyik legkiemelkedőbb vállalatává nőtte ki magát. A cég gyártja az Ukrajna által Oroszország ellen bevetett nagy hatótávolságú drónok többségét, valamint a Flamingo cirkálórakétákat is.

A hivatal megerősítette, hogy az ügyletben az EDGE Group a befektető. Ezt korábban az ukrán sajtó meg nem nevezett forrásokra hivatkozva már megírta. A versenyhatóság hozzátette, hogy a válaszadás idejéig nem érkezett újabb kérelem az ügyben. Sem a Fire Point, sem az EDGE Group nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

