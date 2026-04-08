Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt

J. D. Vance alelnök szerdán Budapesten újságíróknak nyilatkozva elárulta: az iráni tárgyalófelek abban a hitben voltak, hogy a kedden megkötött amerikai–iráni tűzszünet Libanonra is kiterjed.
Az Egyesült Államok azonban valójában nem egyezett bele ebbe.
Vance szerint tehát eltérés mutatkozik a két fél értelmezése között a tűzszüneti megállapodás hatályát illetően. Míg Teherán úgy gondolta, hogy a megegyezés Libanont is magában foglalja, Washington álláspontja szerint erről szó sem volt.
Az alelnök nem részletezte, hogyan alakulhatott ki a diplomáciai félreértés. Arról sem tett említést, hogy mindez milyen következményekkel járhat a megállapodás jövőjére nézve.
Az iráni helyzet amiatt eszkalálódott, hogy Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanon ellen. Mindez a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban is kérdéseket vet fel.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
