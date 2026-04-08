Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt
Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt

Egy félreértés vezethetett oda, hogy Irán a tűzszüneti megállapodás felrúgásaként értelmezte Izrael támadását Libanon ellen. J.D. Vance Budapesten arról beszélt, hogy az USA nem egyezett bele abba, hogy Libanonra is kiterjed a tűzszünet.

J. D. Vance alelnök szerdán Budapesten újságíróknak nyilatkozva elárulta: az iráni tárgyalófelek abban a hitben voltak, hogy a kedden megkötött amerikai–iráni tűzszünet Libanonra is kiterjed.

Az Egyesült Államok azonban valójában nem egyezett bele ebbe.

Vance szerint tehát eltérés mutatkozik a két fél értelmezése között a tűzszüneti megállapodás hatályát illetően. Míg Teherán úgy gondolta, hogy a megegyezés Libanont is magában foglalja, Washington álláspontja szerint erről szó sem volt.

Az alelnök nem részletezte, hogyan alakulhatott ki a diplomáciai félreértés. Arról sem tett említést, hogy mindez milyen következményekkel járhat a megállapodás jövőjére nézve.

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Megszólalt Netanjahu: "ujjunk a ravaszon"

Irán bemondott egy durva számot: ennyi hajót engedne át naponta a Hormuzi-szoroson

Az iráni helyzet amiatt eszkalálódott, hogy Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanon ellen. Mindez a Hormuzi-szoros megnyitásával kapcsolatban is kérdéseket vet fel.

Megszólalt Netanjahu: "ujjunk a ravaszon"

Irán bemondott egy durva számot: ennyi hajót engedne át naponta a Hormuzi-szoroson

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

