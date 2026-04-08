Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára
Globál

Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".
Dmitrij Medvegyev rövid nyilatkozatában két fontos üzenetet fogalmazott meg. Egyfelől üdvözölte a Washington és Teherán között létrejött fegyvernyugvást, amelyet a racionalitás felülkerekedéseként értékelt. Másfelől egyértelművé tette:

Moszkva számításai szerint a helyzet nem fog az olajárak csökkenéséhez vezetni.

Ez a tényező kiemelten fontos szempont az energiaexportból élő Oroszország számára.

A kijelentés arra utal, hogy Oroszország figyelmesen követi a közel-keleti fejleményeket. Ezek az események ugyanis közvetlen hatással vannak a globális energiapiacra, és ezáltal az orosz költségvetési bevételekre is. Medvegyev megjegyzése az olcsó olajról egyben azt is jelezheti, hogy Moszkva a feszültség enyhülése ellenére sem számít a kínálat olyan mértékű bővülésére, amely érdemben lenyomná az árakat.

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Vészjelzést adott le, majd hirtelen zuhanni kezdett az Egyesült Államok MQ-4C Triton csúcsfegyvere – Mélyen hallgat a hadsereg

Forrás: Reuters

Forrás: Reuters

Ez is érdekelhet
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
Példátlan katonai akció ukrán részről, Putyin kétnapos tűzszünetet hirdetett – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility