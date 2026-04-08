Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Dmitrij Medvegyev rövid nyilatkozatában két fontos üzenetet fogalmazott meg. Egyfelől üdvözölte a Washington és Teherán között létrejött fegyvernyugvást, amelyet a racionalitás felülkerekedéseként értékelt. Másfelől egyértelművé tette:

Moszkva számításai szerint a helyzet nem fog az olajárak csökkenéséhez vezetni.

Ez a tényező kiemelten fontos szempont az energiaexportból élő Oroszország számára.

A kijelentés arra utal, hogy Oroszország figyelmesen követi a közel-keleti fejleményeket. Ezek az események ugyanis közvetlen hatással vannak a globális energiapiacra, és ezáltal az orosz költségvetési bevételekre is. Medvegyev megjegyzése az olcsó olajról egyben azt is jelezheti, hogy Moszkva a feszültség enyhülése ellenére sem számít a kínálat olyan mértékű bővülésére, amely érdemben lenyomná az árakat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock