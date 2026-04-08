Zelenszkij szerint Amerika megmutatta, mi lehet a példa az orosz-ukrán háború lezárására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kifejtette a véleményét a kéthetes amerikai-iráni tűzszünetről.

Sorra szólalnak meg a világ legfontosabb politikusai azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán közvetítőkön keresztül kéthetes tűzszüneti megállapodást kötött, azzal a feltétellel, hogy a Hormuzi-szoros megnyílik a forgalom előtt. Az ukrán elnök egy új megközelítést is felvetett:

Ukrajna mindig is tűzszünetet szorgalmazott az Oroszország által itt, Európában, államunk és népünk ellen folytatott háborúban, és támogatjuk a diplomáciai erőfeszítések előtt megnyíló utat jelentő tűzszünetet a Közel-Keleten és az Öböl-térségben

– mondta el az X-en.

Zelenszkij kifejtette, hogy Kijev „készen áll”, hogy hasonló eljárást követően állapodjanak meg az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is. A kérdés azért is különösen fontos, mivel Donald Trump amerikai elnök 2024-ben azzal kampányolt, hogy véget vet a konfliktusnak. Beiktatását követően erőteljes lépéseket is tett a felek közötti megállapodás létrehozására, ám az erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre. A 2026 elején ismételten felpörgő tárgyalásokat az iráni események akasztották meg. Amennyiben a Közel-Keleten sikerülhet hosszú távon is működőképes tűzszüneti megoldást elérni, az a kelet-európai helyzetet előre lendítheti.

