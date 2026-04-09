Amíg mindenki máshová figyelt, orosz tengeralattjárók indultak az európai nagyhatalom felé – Most lehullott a lepel a titkos akcióról

John Healey brit védelmi miniszter elmondta, hogy a brit haderő a norvég szövetségesekkel együttműködve nyomon követte és megakadályozta az orosz tengeralattjárók ellenséges, a víz alatti infrastruktúra felmérésére irányuló tevékenységét az Atlanti-óceán északi részén.
Healey hangsúlyozta, hogy
a műveletet tudatosan hozzák nyilvánosságra, ezzel akarják Vlagyimir Putyin orosz elnök tudtára adni, hogy észlelték az akciót.
A tárcavezető közlése szerint a három orosz tengeralattjáró azóta elhagyta a brit vizeket, és észak felé távozott. A tenger alatti infrastruktúrában nem találtak sérülést, de ezt még hitelesítik a szövetségesekkel együttműködésben.
Healey tájékoztatása szerint az orosz műveletben egy Akula-osztályú vadásztengeralattjáró, valamint két különleges rendeltetésű tengeralattjáró vett részt. Ezek a járművek az orosz védelmi minisztérium mélytengeri kutatásokért felelős főigazgatóságához (GUGI) tartoznak. További részleteket nem közölt, csak annyit, hogy a tengeralattjárók nem brit felségvizeken tartózkodtak (azaz legalább 22 kilométerre voltak a szigetország partjaitól).
Azt üzenem Putyin elnöknek: látjuk önt. Látjuk a kábeleink és csővezetékeink felett folytatott tevékenységét. Tudnia kell, hogy a megrongálásukra tett bármilyen kísérlet tűrhetetlen, és súlyos következményekkel fog járni
- fogalmazott Healey. A brit védelmi miniszter hozzátette:
Fegyveres erőink nem hagytak kétséget afelől, hogy megfigyelés alatt tartjuk [az oroszokat], mozgásuk nem volt rejtett — ahogyan azt Putyin elnök tervezte —, és hogy a titkos műveletre tett kísérletük lelepleződött.
Nagy-Britannia egy hadihajóval és Boeing P-8 Poseidon járőröző repülőgéppel figyelte meg az orosz erők tevékenységét "napi 24 órában, heti hét nap" - áll az MTI és a Guardian tudósításában. Healey elmondta: a P-8 felderítő repülőgépek több mint 450 órát töltöttek a levegőben az orosz tengeralattjárók megfigyelésével, a műveletben részes brit fregatt pedig többezer tengeri mérföldet tett meg. Az akcióban 500 brit katona vett részt.
Healey elmondása szerint az akcióra akkor került sor, amikor "sokak figyelme a Közel-Keletre irányult az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása miatt".
A védelmi miniszter hangsúlyozta a katonai kiadások növelésének szükségességét,
egyúttal leszögezte, ez az elrettentő akció is megmutatta, hogy az Egyesült Királyság képes elrettenteni Oroszországot.
A miniszter aláhúzta: Nagy-Britannia szigetország, és a lakossági földgáz fele a tenger alatti vezetékeken érkezik, a nemzetközi távközlési és egyéb adatforgalom – beleértve naponta többezer milliárd font értékű globális kereskedelmi tranzakciót – a tenger mélyén húzódó kábelhálózaton zajlik.
Healey bejelentette: a növekvő fenyegetés miatt a brit kormány 100 millió fontot (csaknem 44 milliárd forintot) költ a tengeralattjárók felderítésére kialakított P-8 Poseidon tengeri járőröző repülőgépek továbbfejlesztésére.
A brit kormány korábban már közölte, hogy a brit és a norvég haditengerészet közös járőrözést kezd a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
