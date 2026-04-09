Bejelentette Zelenszkij: hamarosan folytatódnak a béketárgyalások Oroszországgal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, "a közeljövőben" háromoldalú tárgyalásra kerül sor az orosz-ukrán háború lezárásáról az Egyesült Államok részvételével. A találkozó pontos formátumát, helyszínét és időpontját ugyanakkor még nem véglegesítették.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség beszámolója szerint Zelenszkij közülte:

egyeztetett az amerikai elnök stábjával, és megállapodtak egy háromoldalú találkozó megszervezésében a közeljövőben.

Alternatív forgatókönyvként az is felmerült, hogy az amerikai delegáció először Kijevbe látogatna, majd onnan utazna tovább "a szomszédba", azaz Oroszországba - mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgoznak a biztonsági garanciák részletein, mivel több kulcsfontosságú kérdésre még nem született válasz. Ezek közé tartozik az ukrán fegyveres erők háború utáni finanszírozása és a légvédelmi rendszerek beszerzése. Utóbbi azért is komoly kihívást jelent, mert ezekre az eszközökre az európai és a közel-keleti országok egyaránt erősen igényt tartanak.

Zelenszkij a "legnehezebb kérdésnek" azt nevezte, hogy az Egyesült Államok milyen válaszlépést vállalna egy esetleges újabb orosz agresszió esetén.

Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője korábban azon várakozásának adott hangot, hogy az amerikai küldöttség az ortodox húsvétot, vagyis április 12-ét követően érkezhet Kijevbe. A delegációt Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje vezetné. Zelenszkij korábban már hivatalosan is meghívta az amerikai tárgyalóküldöttséget az ukrán fővárosba.

