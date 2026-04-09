Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: újfajta légi fenyegetés miatt vezetnek be riadókészültséget a NATO keleti szárnyán

Kristen Michal észt miniszterelnök az ERR rádiónak adott interjújában elmondta, hogy a közvetlen légi fenyegetések esetére már korábban is tartottak gyakorlatokat.

Ilyenkor riasztást adnak ki, a lakosságnak pedig óvóhelyet kell keresnie.

Most azonban bevezették a potenciális légi fenyegetés fogalmát is. Ez például egy ismeretlen célú, "eltévedt" drón megjelenését jelenti a légitérben. Ebben az esetben az emberek folytathatják a mindennapi tevékenységüket, de fokozott éberséggel kell eljárniuk.

Igor Taro belügyminiszter kifejtette, hogy a lakossági riasztórendszer kidolgozásakor a drónfenyegetés valós kockázatából indultak ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tapasztalatok alapján Észtország nem célpontja a támadásoknak. Az ország légterébe berepülő drónok inkább az ukrajnai háború "mellékhatásainak" tekinthetők.

A belügyminiszter hozzátette, hogy önmagában egyetlen technikai riasztórendszer sem ment életet. A kulcsszerepet a lakosság tájékozottsága és a helyes cselekvésre való felkészültsége jelenti.

Bár a technológiai megoldások megfelelően működnek, a lakosság felkészültségi szintje még nem kielégítő.

Taro szerint egy új típusú fenyegetéssel állnak szemben, mellyel a jövőben egyre gyakrabban kell számolniuk.

Az észt kormány egyébiránt nemrég döntött arról, hogy felfüggeszti az új páncélozott harcjárművek beszerzési programját. Az erre elkülönített mintegy félmilliárd eurót többek között légvédelemre, drónokra és egyéb pilóta nélküli rendszerekre fordítják.

