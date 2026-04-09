Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: újfajta légi fenyegetés miatt vezetnek be riadókészültséget a NATO keleti szárnyán

Kristen Michal észt miniszterelnök az ERR rádiónak adott interjújában elmondta, hogy a közvetlen légi fenyegetések esetére már korábban is tartottak gyakorlatokat.
Ilyenkor riasztást adnak ki, a lakosságnak pedig óvóhelyet kell keresnie.
Most azonban bevezették a potenciális légi fenyegetés fogalmát is. Ez például egy ismeretlen célú, "eltévedt" drón megjelenését jelenti a légitérben. Ebben az esetben az emberek folytathatják a mindennapi tevékenységüket, de fokozott éberséggel kell eljárniuk.
Igor Taro belügyminiszter kifejtette, hogy a lakossági riasztórendszer kidolgozásakor a drónfenyegetés valós kockázatából indultak ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tapasztalatok alapján Észtország nem célpontja a támadásoknak. Az ország légterébe berepülő drónok inkább az ukrajnai háború "mellékhatásainak" tekinthetők.
A belügyminiszter hozzátette, hogy önmagában egyetlen technikai riasztórendszer sem ment életet. A kulcsszerepet a lakosság tájékozottsága és a helyes cselekvésre való felkészültsége jelenti.
Bár a technológiai megoldások megfelelően működnek, a lakosság felkészültségi szintje még nem kielégítő.
Taro szerint egy új típusú fenyegetéssel állnak szemben, mellyel a jövőben egyre gyakrabban kell számolniuk.
Az észt kormány egyébiránt nemrég döntött arról, hogy felfüggeszti az új páncélozott harcjárművek beszerzési programját. Az erre elkülönített mintegy félmilliárd eurót többek között légvédelemre, drónokra és egyéb pilóta nélküli rendszerekre fordítják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sorkatonaság: hatalmas változás jön, automatikusan regisztálnak minden 18 és 26 év közötti férfit az Egyesült Államokban
Változik az 1980 óta fennálló rendszer.
Hatalmas üzlet lehet a renegát rezsim kriptojátékából
Irán új játszmája: így lett a kripto a túlélés üzleti terv.
Keményen visszaszólt az amerikai alelnöknek Zelenszkij: kíméletlen őszinteséggel mondta ki a béke feltételét
Budapesten beszélt JD Vance a háború lezárásáról.
Küszöbön a legrosszabb forgatókönyv: brutális adósságcsapda zárul rá az országokra
A legrosszabbkor fogyott el a kormányok ereje.
Kiderült: Donald Trump szólt rá Izraelre - Egyetlen dolgot kért Netanjahutól
Alakul a Közel-Keletre kiterjedő fegyvernyugvás.
Barátság kőolajvezeték: megszólalt Volodomir Zelenszkij, miért állítják helyre az olajtranzitot
Meglepő és erős kijelentéseket tett az ukrán elnök.
Óriási bejelentés: Netanjahu rábólintott a békülési ajánlatra, úgy néz ki, tényleg véget ér a pusztító háború
Fellélegezhet a Közel-Kelet.
Ben-Ami: Irán győzelmet aratott az Egyesült Államok felett
Az USA egyetlen háborús célját sem érte el.
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.