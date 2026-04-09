NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: újfajta légi fenyegetés miatt vezetnek be riadókészültséget a NATO keleti szárnyán
Globál

Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: újfajta légi fenyegetés miatt vezetnek be riadókészültséget a NATO keleti szárnyán

Portfolio
Észtország útmutatót dolgoz ki a lakosság számára arra az esetre, ha drónok lépnének be az ország légterébe. A balti állam egyre gyakrabban szembesül azzal, hogy az ukrajnai háború miatt pilóta nélküli légi járművek tévednek a területére - számolt be az Ukrinform.

Kristen Michal észt miniszterelnök az ERR rádiónak adott interjújában elmondta, hogy a közvetlen légi fenyegetések esetére már korábban is tartottak gyakorlatokat.

Ilyenkor riasztást adnak ki, a lakosságnak pedig óvóhelyet kell keresnie.

Most azonban bevezették a potenciális légi fenyegetés fogalmát is. Ez például egy ismeretlen célú, "eltévedt" drón megjelenését jelenti a légitérben. Ebben az esetben az emberek folytathatják a mindennapi tevékenységüket, de fokozott éberséggel kell eljárniuk.

Igor Taro belügyminiszter kifejtette, hogy a lakossági riasztórendszer kidolgozásakor a drónfenyegetés valós kockázatából indultak ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a tapasztalatok alapján Észtország nem célpontja a támadásoknak. Az ország légterébe berepülő drónok inkább az ukrajnai háború "mellékhatásainak" tekinthetők.

Még több Globál

A belügyminiszter hozzátette, hogy önmagában egyetlen technikai riasztórendszer sem ment életet. A kulcsszerepet a lakosság tájékozottsága és a helyes cselekvésre való felkészültsége jelenti.

Bár a technológiai megoldások megfelelően működnek, a lakosság felkészültségi szintje még nem kielégítő.

Taro szerint egy új típusú fenyegetéssel állnak szemben, mellyel a jövőben egyre gyakrabban kell számolniuk.

Az észt kormány egyébiránt nemrég döntött arról, hogy felfüggeszti az új páncélozott harcjárművek beszerzési programját. Az erre elkülönített mintegy félmilliárd eurót többek között légvédelemre, drónokra és egyéb pilóta nélküli rendszerekre fordítják.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility