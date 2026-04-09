Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: elszabadulhatnak az árak, ha elbukik a törékeny fegyverszünet
Portfolio
A Goldman Sachs elemzése szerint a Brent típusú nyersolaj ára 2026-ban tartósan hordónkénti 100 dollár felett maradhat, amennyiben elhúzódik a Hormuzi-szoros lezárása, írja a Bloomberg. A befektetési bank több forgatókönyvet is felvázolt az amerikai-iráni tűzszünet törékenysége miatt.

A Hormuzi-szoroson halad át a világ tengeri olajszállításának jelentős része, a tengerszoros azonban nagyrészt zárva van azóta, hogy februárban az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen. Washington és Teherán azonban nemrég kéthetes tűzszünetet hirdetett, amelynek részeként a szoros újranyitásáról is megállapodtak. A részletek egyelőre homályosak, és J. D. Vance alelnök maga is törékenynek nevezte a fegyverszünetet.

A Goldman Sachs alapforgatókönyve szerint az energiaszállítmányok a hétvégétől fokozatosan újraindulnak a szorosban,

a Perzsa-öböl exportja nagyjából egy hónapon belül visszatérhet a háború előtti szintre.

Ebben az esetben a Brent átlagára a harmadik negyedévben 82, a negyedikben pedig 80 dollár lenne hordónként.

A befektetési bank pesszimista forgatókönyve szerint viszont a Brent az év második felében átlagosan 100 dollár fölé drágulna, amennyiben a szoros újranyitása egy hónapot csúszik. Egy még súlyosabb változat a szoros tartósabb lezárásával és a térség olajtermelésének részleges kiesésével számol,

ekkor a harmadik negyedéves átlagár 120, a negyedik negyedéves pedig 115 dollár lehet.

A Brent határidős jegyzése jelenleg 97 dollár körül mozog, miután a tűzszünet bejelentésének napján, szerdán 13 százalékot esett az árfolyam. A válság során a jegyzés egészen a 119,5 dolláros szintig lőtt ki. A Goldman elemzői szerint az árfolyamkockázatok továbbra is egyértelműen felfelé mutatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

