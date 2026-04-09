Ben-Ami: Irán győzelmet aratott az Egyesült Államok felett

Amikor megjelent a hír, hogy az Egyesült Államok két hetes tűzszünetben állapodott meg Iránnal, azonnal eszembe jutott egy párbeszéd, amelyet az amerikai Harry Summers ezredes írt le 1982-ben. „Soha nem győztetek le minket a csatatéren” – mondta Summers egy volt észak-vietnámi ezredesnek. „Igen, de mi nyertük meg a háborút” – hangzott a kategorikus válasz.
Ne legyen kétség: a tűzszüneti megállapodás az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni stratégiai vereségét pecsételi meg. Ez a háború újabb példaként kerül majd be a történelembe arra, hogyan esnek a nagyhatalmak az aszimmetrikus hadviselés csapdájába, ahol a legerősebb hadseregek sem tudják a taktikai sikereket stratégiai győzelemmé alakítani.
Az Egyesült Államoknak és Izraelnek – különösen Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, aki jobban ismeri a történelmet, mint Donald Trump amerikai elnök – ezt tudnia kellett volna. A háború alapelvei, amelyeket Carl von Clausewitz már 1812-ben lefektetett, világossá teszik: az ellenséges erők megsemmisítésének végső hatást kell gyakorolnia az ellenállási akaratukra. Az aszimmetrikus háborúk azonban szembemennek ezzel a „döntő csata” elvével. Nem volt ok feltételezni, hogy Irán kivétel lenne.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés