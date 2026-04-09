Ben-Ami: Irán győzelmet aratott az Egyesült Államok felett

A tűzszüneti megállapodás az Egyesült Államok és Izrael stratégiai vereségét pecsételi meg. Az Egyesült Államok és Izrael egyetlen háborús célját sem érte el, miközben a nyugati világ kihívói megerősödnek.

Amikor megjelent a hír, hogy az Egyesült Államok két hetes tűzszünetben állapodott meg Iránnal, azonnal eszembe jutott egy párbeszéd, amelyet az amerikai Harry Summers ezredes írt le 1982-ben. „Soha nem győztetek le minket a csatatéren” – mondta Summers egy volt észak-vietnámi ezredesnek. „Igen, de mi nyertük meg a háborút” – hangzott a kategorikus válasz.

Ne legyen kétség: a tűzszüneti megállapodás az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni stratégiai vereségét pecsételi meg. Ez a háború újabb példaként kerül majd be a történelembe arra, hogyan esnek a nagyhatalmak az aszimmetrikus hadviselés csapdájába, ahol a legerősebb hadseregek sem tudják a taktikai sikereket stratégiai győzelemmé alakítani.

Az Egyesült Államoknak és Izraelnek – különösen Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek, aki jobban ismeri a történelmet, mint Donald Trump amerikai elnök – ezt tudnia kellett volna. A háború alapelvei, amelyeket Carl von Clausewitz már 1812-ben lefektetett, világossá teszik: az ellenséges erők megsemmisítésének végső hatást kell gyakorolnia az ellenállási akaratukra. Az aszimmetrikus háborúk azonban szembemennek ezzel a „döntő csata” elvével. Nem volt ok feltételezni, hogy Irán kivétel lenne.