Besokallt Trumptól, rácsapja az ajtót az USA-ra legrégebbi szövetségese

Keir Starmer brit miniszterelnök az iráni háborút fordulópontnak nevezte az ország számára, amely az Egyesült Államokkal fennálló szövetségre is kihat. Egyúttal megígérte, hogy megerősíti Nagy-Britannia gazdaságát és haderejét az egyre „ingatagabb és veszélyesebb” világban.

Donald Trump amerikai elnök kedden tűzszünetet jelentett be a hat hete tartó iráni konfliktusban. Teherán azonban egyelőre nem oldotta fel a Hormuzi-szoros szinte teljes blokádját, amely a történelem legsúlyosabb energiaellátási sokkját okozta. A válság már eddig is jelentősen megemelte a brit üzemanyagárakat, ráadásul a várakozások szerint további inflációs nyomást és gazdasági visszaesést fog előidézni.

Starmer a Guardianben megjelent írásában úgy fogalmazott,

az iráni háborúnak választóvonallá kell válnia.

Úgy véli, a válságból való kilábalás módja egy egész generáció sorsát fogja meghatározni. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Nagy-Britannia közel két évtizede sodródik egyik válságból a másikba.

Példaként említette a 2008-as globális pénzügyi válságot, a brexitet, a koronavírus-járványt, valamint az orosz-ukrán háborút.

A 2024-ben elsöprő győzelemmel hatalomra került munkáspárti kormányfő eddig nehezen tudta valóra váltani ígéreteit. Munkáját a költségvetési mozgástér szűkülése, a belső pártviták és a globális instabilitás egyaránt hátráltatták. Pártja a közvélemény-kutatásokban jelenleg a Nigel Farage vezette jobboldali populista Reform UK mögé szorult a 2029-re esedékes következő választások előtt.

A brit közvélemény ugyanakkor nagyrészt támogatta Starmer döntését, amelynek értelmében nem csatlakozott Trump Irán elleni offenzívájához.

Ez a lépés egyúttal kiváltotta az amerikai elnök nemtetszését is. A miniszterelnök erre építve hangsúlyozta, hogy válságkezelési stratégiája a brit nemzeti érdekek érvényesítésén és az ellenálló képesség növelésén alapul.

Nem fogunk hátrafelé tekinteni, és nem akarjuk újrateremteni egy már elmúlt világ feltételeit. Ehelyett egy erősebb, biztonságosabb és ellenállóbb Nagy-Britanniát építünk

– írta.

Forrás: Reuters

