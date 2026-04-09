Donald Trump amerikai elnök kedden tűzszünetet jelentett be a hat hete tartó iráni konfliktusban. Teherán azonban egyelőre nem oldotta fel a Hormuzi-szoros szinte teljes blokádját, amely a történelem legsúlyosabb energiaellátási sokkját okozta. A válság már eddig is jelentősen megemelte a brit üzemanyagárakat, ráadásul a várakozások szerint további inflációs nyomást és gazdasági visszaesést fog előidézni.
Starmer a Guardianben megjelent írásában úgy fogalmazott,
az iráni háborúnak választóvonallá kell válnia.
Úgy véli, a válságból való kilábalás módja egy egész generáció sorsát fogja meghatározni. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Nagy-Britannia közel két évtizede sodródik egyik válságból a másikba.
Példaként említette a 2008-as globális pénzügyi válságot, a brexitet, a koronavírus-járványt, valamint az orosz-ukrán háborút.
A 2024-ben elsöprő győzelemmel hatalomra került munkáspárti kormányfő eddig nehezen tudta valóra váltani ígéreteit. Munkáját a költségvetési mozgástér szűkülése, a belső pártviták és a globális instabilitás egyaránt hátráltatták. Pártja a közvélemény-kutatásokban jelenleg a Nigel Farage vezette jobboldali populista Reform UK mögé szorult a 2029-re esedékes következő választások előtt.
A brit közvélemény ugyanakkor nagyrészt támogatta Starmer döntését, amelynek értelmében nem csatlakozott Trump Irán elleni offenzívájához.
Ez a lépés egyúttal kiváltotta az amerikai elnök nemtetszését is. A miniszterelnök erre építve hangsúlyozta, hogy válságkezelési stratégiája a brit nemzeti érdekek érvényesítésén és az ellenálló képesség növelésén alapul.
Nem fogunk hátrafelé tekinteni, és nem akarjuk újrateremteni egy már elmúlt világ feltételeit. Ehelyett egy erősebb, biztonságosabb és ellenállóbb Nagy-Britanniát építünk
– írta.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Alastair Grant - WPA Pool/Getty Images
Besokallt Trumptól, rácsapja az ajtót az USA-ra legrégebbi szövetségese
Kikelt magából a miniszterelnök.
Óriási pofont kaphat a nyugati pénzügyi rendszer: az ázsiai szuperhatalom csúcsra járatta a hálózatát, amitől sokan tartottak
Átlépték az ezermilliárdos határt alig néhány hét alatt.
Tűzszünetet jelentett be Vlagyimir Putyin az egész ukrán frontra!
A fegyvernyugvás csak két napig tart majd.
Hetvenöt energetikai létesítményt lőtt szét Irán, öt évig tarthat a károk helyreállítása
Nagyon súlyos veszteséglistát tettek közzé.
Színt vallott az olajhatalom: nagyon súlyos károkat okozott Irán folyamatos támadása - Egyhamar nem áll helyre a termelés
Szaúd-Arábia nagyon súlyos csapásokat szenvedett el.
Haladékot kapott Magyarország és Szlovákia – Brüsszel egy időre meghátrál az orosz olajtilalommal
Az új energiaválság miatt csendben visszavonult az Európai Bizottság.
Úgy drágul a benzin és a dízel, mintha nem lenne holnap, pedig az amerikai finomítók nagy nyertesei a háborúnak
Keserűmézet hozott az Egyesült Államoknak az iráni háború.
Váratlanul megtörte a csendet Irán legfőbb vezére – Kíméletlen bosszút ígért
Nem éppen békülékeny Teherán hangneme.
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!