Bravúros hírszerzési akciónak indult, óriási stratégiai hiba lett belőle: teljesen elszámolta magát az Egyesült Államok Iránban?

Irán és Izrael harca a közel-keleti hegemóniáért
A még jelenleg is folyó és csak Isten tudja mikor véget érő iráni háború kimenetele egyáltalán nem biztos. De az igen, hogy
ezzel egy több évtizede tartó korszak ér véget a Közel-Keleten.
Jórészt Donald Trumpnak köszönhetően. Az amerikai elnök a világban végbemenő változásokra reagálva helyesen ismerte fel – nem kis mértékben izraeli ösztökélésre –, hogy Irán nemcsak Izraelre nézve jelent komoly veszélyt, hanem az egész világra.
Paradox módon ez a konfliktus bebizonyította, hogy Iránnal nemcsak a nukleáris fegyverek előállítása, nagy hatótávolságú ballisztikusrakéta-rendszerek rendszerbe állítása és esetleges használata miatt jelentette veszély miatt kell nagyon komolyan foglalkozni, hanem azért is, mert ezeknek a fegyvereknek a birtokában még határozottabban és az esetleges ellenállást egyre nehezebben leküzdhető módon tudja destabilizálni nemcsak a régiót, de akár az egész világot is.
Az ma már csaknem közhelynek számít, hogy Irán egyik legfőbb célja Izrael megsemmisítése. De tévednek azok, akik ezt csak egy elvakult fundamentalista ideológia megnyilvánulásának tartják.
Irán legfőképpen azért tartja fenyegetésnek Izraelt, mert ez az a hatalom, amelyik leginkább akadálya legalapvetőbb célkitűzése elérésének: annak, hogy hegemón szerepet töltsön be a Közel-Keleten.
Amíg Izrael létezik és erős, erre Iránnak nincs esélye. Izrael nélkül a régió többi hatalma, beleértve Szaúd-Arábiát, Egyiptomot és a többi arab országot is, képtelen lenne arra, hogy szembeszálljon Iránnal. A hegemónia megteremtéséhez vezető első lépés tehát Izrael megsemmisítése, ahhoz viszont szükség van rá annak megfelelő eszközökre.
Nyilvánvaló, hogy a nukleáris fegyverek és a célba juttatásukra szolgáló nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták elsősorban ezt a célt szolgálják. De ezek a fegyverek és a velük való fenyegetés kapóra jönnek a többi cél elérése érdekében is, hiszen se Szaúd-Arábia, se Egyiptom nem lenne képes szembeszállni egy nukleáris Iránnal.
A másik ilyen eszköz, amely Irán rendelkezésre áll, az általa szponzorált terrorizmus: többségben ma már nem az arab muzulmán háttér működteti a terrorista szervezeteket, hanem Irán. Annak ellenére, hogy a terrorista szervezetek működtetői, harcosai legalább akkora részben szunnita muzulmánok, mint síiták, ha Irán el van zárva attól a lehetőségtől, hogy ezeket a terrorista szervezeteket működtesse, hatalmát nem lesz képes kiterjeszteni a térségre.
És végül, de természetesen nem utolsósorban, kiderült, hogy még egy fegyvere van Iránnak, talán a legveszélyesebb mind közül: a Hormuzi-szoros.
Trump tévedései
Eddig ez mind szép és jó. Csak felmerül a kérdés, hogyan lehet elérni azt a hármast, amit Izrael és az Egyesült Államok kitűztek a konfliktus jelenlegi szakasza előtt: megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverekhez jusson, hogy nagy hatótávolságú rakétákat fejlesszen ki és állítson rendszerbe, valamint hogy támogassa a régióban tevékenykedő szervezeteket.
És az amerikai adminisztráció több kapitális hibát is elkövetett. Az eredendő bűn az volt, hogy Donald Trump meg volt győződve annak ellenére, hogy ennek mindig az ellenkezőjét állította, hogy egy első csapás eredményeképpen olyan rendszerváltozást idézhet elő Iránban, amelynek következtében gyorsan, maximum néhány napos háború árán rá lehet venni egy új iráni vezetést ennek a három amerikai-izraeli célnak az elfogadására. Ezt a meggyőződését erősítette az is, hogy félreértette a nem sokkal korábban lezajlott valóban hatalmas tüntetéssorozatot Iránban, azt gondolván, hogy a nép kész a forradalomra. És már látta is az új vezetőjét, az egyébként jelentéktelennek bizonyult trónörököst.
Hiába figyelmeztették a katonák az elnököt, hogy ennek kicsi a valószínűsége, inkább saját belső családi tanácsadójára, Jared Kushnerre és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre hallgatott saját katonai vezetésével szemben, akik meggyőzték, hogy a fent leírt forgatókönyv lehetséges.
Vágyvezérelt és ideologikus megfontolások alapján született a döntés – láthatjuk a következményeit.
Ráadásul egy olyan csábító ajánlatot tett, amit nehéz lett volna visszautasítani: egy bravúros zseniális hírszerzési művelet eredményeképpen elérte, hogy a tárgyalások elhúzására irányuló politika eredményeképpen az iráni vezetés elhiggye, hogy nem indul meg belátható időn belül a katonai művelet az ország ellen, és paranoiáját félretéve egy szép napon összegyűlt egy helyen az iráni vezetés, beleértve Ali Hámenei ajatollahot is. Az amerikai vezetés, pontosabban Donald Trump ebbéli meggyőződését az is erősítette, hogy a találkozóra fényes nappal került sor, igen kevéssé védhető helyszínen. Mivel az izraeli hadsereg sosem támadott még nappal, azt gondolták, hogy erre nem is fog sor kerülni.
Amikor Netanjahu egy telefonbeszélgetés során váratlanul fölvetette, hogy használja ki ezt a helyzetet, a Nobel-békedíjra áhítozó amerikai elnök nem tudott ellenállni a kísértésnek. Mindez annak ellenére történt, hogy a katonai vezetők – az amerikai politikában szokatlan módon – nyilvánosan ellenezték a lépést, miközben a MAGA-alapelvekhez ragaszkodó J.D. Vance alelnök látványosan kimaradt az eseményekből, Marco Rubio külügyminiszter pedig csak vonakodva állt a döntés mellé.
Ez a bravúros akció minden bizonnyal bevonul a hírszerzés történelmébe. Óriási taktikai siker volt – de kiderült, hogy ugyanekkora stratégiai hiba is.
Nem gondoltuk volna, hogy Hámenei ajatollah a stabilitás és a mérséklet embere volt, az egyetlen, aki fel tudta tartóztatni a Forradalmi Gárda héjáinak hatalomátvételét.
Nem kellett sok idő, hogy kiderüljön, Trump számítása nem vált be. A kocka már el volt vetve. Megindult egy háború, anélkül, hogy világos céljai lettek volna, és rendelkezésre álltak volna az ezen célok megvalósításához szükséges eszközök. Ráadásul, ha fel is merült a tervezésben, de nem fordított elegendő gondot arra, hogy megelőzzék egy úgymond „mellékhadszíntér” kialakulását, nem számoltak azzal, milyen súlyos következményei lesznek a Hormuzi-szoros lezárásának.
Donald Trump most már „fut a pénze után”. Nehezen távozhat anélkül, hogy alapvető céljait legalább részben elérje.
Ezért tűzött ki állandóan újabb és újabb határidőket, amelyeket természetesen képtelen volt betartani. Kedd éjszaka éppen egy kéthetes szünetbe menekült, remélve, hogy a közben nagy nehezen megindult tárgyalásokat kihasználhatja egy ilyen eredmény elérésére. Sok szerencsét, Elnök Úr!
Egy új korszak kezdetén a Közel-Keleten
Bármi is lesz ennek a két hétnek az eredménye, a Közel-Kelet – és ennek következtében a világ – már sosem lesz olyan, mint a konfliktus megindulása előtt.
Vegyük sorra ezeket a változásokat.
- A Hormuzi-szoros körül mindig voltak viták. Lezárással való fenyegetés, kisebb összecsapások már évtizedek óta napirenden voltak. De a mostani válság három tényt világossá tett. Az egyik, hogy rá kellett döbbennünk, valójában mekkora ennek a kis tengeri útnak a jelentősége. Igen, tudtuk, hogy a világ olajellátásának 20 százaléka itt halad át és ehhez hasonló nagyságrendű a jelentősége az LNG-ellátásban is. De azt nem tudtuk, hogy ennek a 20 százaléknak a kiesése mekkora gondot okoz: valójában világméretű gazdasági válsággal fenyeget. A második, hogy mennyire eltérőek a Hormuzi-szoros körüli érdekek az Egyesült Államok, Európa, Ázsia és Izrael között. Az Egyesült Államoknak gyakorlatilag nem fűződik közvetlen érdeke a szoros működéséhez, mivel olajszükségletének elenyésző részét szerzi be innen, és azt is könnyedén tudja pótolni. Izrael nyilvánvalóan nem használja, nem használhatja a szorost. Ezzel szemben Európa és még inkább Ázsia jelentős részben függ a Hormuzi-szoroson keresztül bonyolódó forgalomtól. A harmadik, hogy mennyire egyszerű de facto lezárni ezt a tengeri útvonalat. Még csak igazi blokád sem szükséges hozzá, elég a fenyegetés.
- Alapvetően megváltozott a hadviselés jellege (ezt már Ukrajnában is láttuk). A nyomasztó katonai fölény már nem elég a győzelemhez. A high-tech fegyverekkel szemben a low-tech fegyverek meglepően hatásosak tudnak lenni. Ezzel párhuzamosan fölénybe kerül a támadás a védelemmel szemben, nem utolsó sorban azért, mert a védelem nagyságrendekkel drágább, mint a támadás: gondoljuk bele, egy viszonylag egyszerű drón elfogásához sok millió dolláros elfogó rendszerek szükségesek. És felszínre került egy olyan jelenség is, amivel nem igazán számolt senki: a háború elhúzódása hiányt okoz, főleg a védelemhez szükséges eszközökből, amelyek a fent említettek okán kulcsfontosságúak a hadviseléshez.
- Kiderült, hogy az USA-nak és Izraelnek lényegesen eltérőek az érdekei ebben a háborúban, annak ellenére, hogy szoros szövetségben harcolnak. Ami nem meglepő, hiszen Izrael számára lét vagy nemlét kérdése Irán semlegesítése, míg Amerika – mint láttuk – csak igen korlátozott mértékben érdekelt. Ez annak is következménye, hogy Donald Trump nem hajlandó figyelembe venni, hogy az USA globális hatalom, és ezért globális érdekei is vannak, amelyek túlterjednek Amerika szorosan vett nemzeti érdekein. Ez a hozzáállás más területeken is tapasztalható, máris komoly konfliktusokat eredményez, és helyreállíthatatlanul aláássa a bizalmat Amerikával szemben, aminek következtében Amerika nemhogy nem lesz „great again”, de lényegesen meggyengül (de ezt csak hosszabb távon lehet letagadhatatlanul észrevenni). Ebből adódóan Izrael sokkal nagyobb tűrőképességgel rendelkezik és sokkal jobban ragaszkodik az eredetileg kitűzött célok eléréséhez (Irán nukleáris fegyverkezésének ellehetetlenítése, nagy hatótávolságú ballisztikusrakéta-képességének felszámolása és a terrorizmust támogató politikájának megszüntetése – de amelyek között a Hormuzi-szoros nem szerepel), mint Amerika. Ennek sajnálatos és veszélyes módon hosszútávú következményei vannak. Az iráni művelet okozta kiábrándultság és annak egyre erősebb ellenzése rárakódik arra a változásra, amelyet Izraellel kapcsolatban már régebben észlelhetünk, és amelyet különösen a gázai események tovább erősítettek és felgyorsítottak, hogy a korábban megkérdőjelezhetetlenül Izrael-párti amerikai közvélemény hangulata megfordul: ma már jóval többen szimpatizálnak a palesztinokkal, mint Izraellel. Ez a változás már magát a MAGA-mozgalmat is elérte, sőt: azon belül komoly antiszemita jelenségek (Tucker Carlson és köre) tapasztalhatóak. Mindennek eredményeképpen kijelenthetjük, hogy az USA át fogja értékelni Izraelhez fűződő viszonyát, a közel-keleti stratégiája átértékelésének (ez a visszavonulás finom kifejezése) keretében, aminek eredményeképpen Izrael sokkal veszélyesebb helyzetbe kerülhet.
- Donald Trump ismét kirohanásokat intézett a szerinte megbízhatatlan NATO-szövetségesei és ami még fontosabb, a NATO egésze ellen. Szerinte a NATO-nak segítenie kellett volna Amerikát – bár a következő mondatban már kijelenti, hogy Amerika egyedül is képes megbirkózni a bármilyen kihívással –, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy az egész Szövetség értelmetlen, papírtigris és igazából legjobb lenne, ha Amerika kilépne a NATO-ból.
Amerika kilépne a NATO-ból?
Itt és most ennek hatásait nem tudjuk átfogóan elemezni, csak két dologra szükséges felhíni a figyelmet.
Elsősorban arra, hogy mennyire jellemző az amerikai elnökre, hogy nemcsak gyakran változtatja álláspontját, nemcsak egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesz, de mindezt úgy teszi, hogy nincs mögötte semmilyen elemzés, milyen hatással járna – pont Amerika érdekeire és biztonságára –, ha az, amit követel, bekövetkezne.
Másodszor pedig arra, hogy – nem először – olyan lépésekkel fenyegetőzik, amelyek megtételére még neki sincs hatásköre: az elnök egyedül nem léptetheti ki az országot a NATO-ból. Arra a Kongresszusnak kell határozatot hoznia. Erre pedig még a jelenlegi összetételű Kongresszus se lenne hajlandó, mert a demokratákon kívül jelentős republikánus erők is elleneznének egy ilyen döntést.
Ez a politika azonban ebben a formájában is nagyon veszélyes, hiszen aláássa a NATO hitelességét. Mintegy felbátorítja a NATO – és Amerika – ellenségeit. Különösen Oroszországot. De ez az amerikai elnököt nem zavarja, hiszen sokkal szívélyesebb a viszonya Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mint a saját szövetségeseivel.
Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy
az európai országok többsége nem reagált helyesen a konfliktusra.
Ahelyett, hogy politikai támogatást kínáltak volna, néhányan, akiknek megvan a képességük, akár jelképes katonai támogatást is küldhettek volna, teljesen indokolatlan módon oly mértékben ellenségesek az amerikai politikával szemben, hogy még légterüket is lezárják az amerikai légierő előtt. Ez teljesen felesleges és kontraproduktív: ha jól belegondolunk, azt az üzenetet közvetíti, hogy ezek az országok legalábbis semlegesek ebben a konfliktusban. Ezt pedig politikai okokból sem tehetik meg. De tudomásul kell venniük, hogy itt Amerika éppen Európa érdekeit – is – védi, hiszen Európa nagymértékben függ a közel-keleti olajtól és gáztól. De azt sem szabad elfelejteni, hogy az iráni rakéták hatótávolsága ma már Berlinig terjed.
A helyzet veszélyes és bizonytalan.
Címlapkép: a Hormuzi-szoros lezárásáról szóló plakát Teheránban. Forrás: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
