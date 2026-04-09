Egy orosz katona bakija vezetett a hadtörténelmi sikerhez: olyat ugrottak meg az ukránok, amire még nem volt példa

A tavaly végrehajtott, de eddig nem nyilvánosságra hozott akció során az ukrán tengerészgyalogság 426. pilóta nélküli rendszerek ezrede egy Malloy T-150 típusú teherszállító drónt vetett be. A célpont a Konka folyón, a Dnyipro egyik mellékágán átívelő híd volt, ami kulcsfontosságú útvonalként szolgált az orosz utánpótlás számára: ezen keresztül látták el azokat a folyami szigeteken lévő állásokat, ahonnan Herszon lakónegyedeit támadták.
Az ukránok hónapokon át próbálták megsemmisíteni az építményt hagyományos légicsapásokkal és amerikai HIMARS rakéta-sorozatvetőkkel, mindhiába.
Az áttörés végül egy váratlan forrásnak volt köszönhető. Egy orosz katona feltöltött egy fotót az Instagramra, amelyen a híd tartószerkezete alatt pózolt, ami feltárta az építmény szerkezeti gyengeségeit. Az ezred fejlesztőegysége – az "Újságíró" ragadványnevű hadnagy vezetésével – így 50 kilogrammos kumulatív robbanótölteteket tervezett, amelyeket a nagy teherbírású drón egy kábelen eresztett le a híd sebezhető pontjaira.
A Malloy T-150-es modellt eredetileg a brit BAE Systems leányvállalata, a Malloy Aeronautics fejlesztette logisztikai célokra. Az Új-Zélandon született feltaláló, Chris Malloy elképzelése alapján eredetileg "repülő motorbiciklinek" szánták a szarvasmarhák terelésére az ausztrál vidéken.
A drón 60 nap alatt 30 bevetést teljesített, és összesen másfél tonna robbanóanyagot juttatott célba. A szerkezetileg meggyengített hidat végül egy rakétacsapás döntötte le.
Az ukrán tisztek szerint ez a hadtörténelem első ismert esete, amikor egy hidat drónok vezette művelet révén semmisítettek meg.
A drón technikai adottságai kulcsszerepet játszottak a sikerben. A gép ellenáll a GPS-zavarásnak, elektromos meghajtása miatt minimális a hőképe, alacsony zajszintje pedig különösen előnyösnek bizonyult a Dnyipro szeles mocsárvidékén.
A nyugati gyártók elhozzák a drónjaikat, mi pedig harci körülmények között teszteljük őket. [...] Ez lerövidíti a visszacsatolást és felgyorsítja az innovációt. Mi hozzuk az ötleteket, ők pedig a finanszírozást és azokat az alkatrészeket, amelyek nekünk hiányoznak
- magyarázta "Újságíró".
Bár Oroszország még mindig ellenőrzése alatt tartja a folyami szigeteket, a Konka-híd nélkül már csak csónakokkal tudja ellátni az állásait, melyek viszont könnyű célpontot jelentenek az ukránok számára.
A brit Telegraph cikke szerint az ukrán művelet a brit hadiipar gyengeségeire is rávilágított: ukrán katonai vezetők és védelmi ipari szereplők szerint ugyanis a brit cégek jelentősen lemaradtak a rugalmasabb európai versenytársaik mögött.
A német Quantum Systems és a portugál Tekever mára a felderítő és elfogó drónok vezető beszállítójává vált Ukrajnában,
annak köszönhetően, hogy helyi csapatokat hoztak létre, és szorosan együttműködnek az ukrán egységekkel. Andrij Dovbenko, a UK-Ukraine TechExchange alapítója szerint a brit vállalatoknak elméletben minden adott lenne az élre töréshez, ennek ellenére mégsem tudtak érdemi ipari jelenlétet kiépíteni a terepen.
A Malloy T-150 hídromboló szerepe ezzel egyelőre véget is érhet, alig hat kilométeres hatótávolsága ugyanis már kevésnek bizonyul az egyre szélesedő "halálzónában" a fronton.
De van még pár trükk a tarsolyunkban
- mondta vigyorogva az "Újságíró" néven azonosított ukrán katona a Telegraph-nak.
Címlapkép forrása: Public Domain
