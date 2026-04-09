Előbukkant egy térkép, amire a fél világ várt: kiderült, hogy lehet átjutni a Hormuzi-szoroson
Előbukkant egy térkép, amire a fél világ várt: kiderült, hogy lehet átjutni a Hormuzi-szoroson

Helyi médiajelentések szerint az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete új térképet tett közzé, amin alternatív hajózási útvonalakat jelöltek ki a Hormuzi-szorosban - számolt be az Al-Dzsazíra.

A térképen egy "veszélyzónaként" megjelölt területet tüntettek fel a szoros fő hajózási folyosójában. Az IRGC haditengerészete egyúttal közleményt is kiadott. Ebben

arra szólítanak fel minden hajót, hogy az aknák elkerülése érdekében előzetesen egyeztessenek velük az áthaladásról.

A módosítás lényege a tartályhajók útvonalának áthelyezése. A korábban a szoros déli részén, Omán partjai közelében haladó hajókat mostantól egy északabbi útvonalra irányítják, amely közelebb húzódik az iráni partokhoz. Az IRGC a korábbi háborús konfliktusokra hivatkozva adta ki a figyelmeztetést. Szerintük ugyanis a térségben még mindig lehetnek ebből az időszakból visszamaradt tengeri aknák.

A hatóságok közlése szerint az intézkedés visszavonásig érvényben marad.

Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

