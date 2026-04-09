Előbukkant egy térkép, amire a fél világ várt: kiderült, hogy lehet átjutni a Hormuzi-szoroson

A térképen egy "veszélyzónaként" megjelölt területet tüntettek fel a szoros fő hajózási folyosójában. Az IRGC haditengerészete egyúttal közleményt is kiadott. Ebben

arra szólítanak fel minden hajót, hogy az aknák elkerülése érdekében előzetesen egyeztessenek velük az áthaladásról.

1/2Iranian Navy: Due to the past war situation & possible anti-ship mines in the main traffic zone of the Strait of Hormuz (per attached map), all vessels are advised to coordinate with the #IRGC Navy and use alternative routes until further notice.#Iran #Hormuz #MaritimeSafety pic.twitter.com/bSu01Sn1u9 https://twitter.com/hashtag/IRGC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 9, 2026

A módosítás lényege a tartályhajók útvonalának áthelyezése. A korábban a szoros déli részén, Omán partjai közelében haladó hajókat mostantól egy északabbi útvonalra irányítják, amely közelebb húzódik az iráni partokhoz. Az IRGC a korábbi háborús konfliktusokra hivatkozva adta ki a figyelmeztetést. Szerintük ugyanis a térségben még mindig lehetnek ebből az időszakból visszamaradt tengeri aknák.

A hatóságok közlése szerint az intézkedés visszavonásig érvényben marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images