Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Csütörtöki híreink
A közel-keleti konfliktussal foglalkozó csütörtöki hírfolyamunk itt olvasható:
Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról
A tervekkel ellentétben mégsem marad még egy napot hazánkban J.D. Vance amerikai alelnök, aki máris elhagyta Budapestet, miután ismét felerősödtek a közel-keleti feszültségek annak nyomán, hogy Izrael támadást indított Libanon ellen, a csapást pedig Irán az alig egy napja bejelentett tűzszüneti megállapodás felrúgásaként értékelte.
Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt
Egy félreértés vezethetett oda, hogy Irán a tűzszüneti megállapodás felrúgásaként értelmezte Izrael támadását Libanon ellen. J.D. Vance Budapesten arról beszélt, hogy az USA nem egyezett bele abba, hogy Libanonra is kiterjed a tűzszünet.
Megszólalt Netanjahu: "ujjunk a ravaszon"
Izraelt nem lepte meg, hogy az Egyesült Államok tűzszünetet kötött Iránnal az utóbbival szembeni háborúban - közölte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a médiához eljuttatott szerda esti videóüzenetében.
Irán bemondott egy durva számot: ennyi hajót engedne át naponta a Hormuzi-szoroson
Irán a tűzszünet ellenére sem teszi szabaddá a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban. A Wall Street Journal értesülései szerint Teherán napi 12 hajóban maximálná az áthaladást, ráadásul tranzitdíjat is bevezetne. Ez a lépés éles ellentétben áll Donald Trump korábbi bejelentésével.
Nagy a baj: Irán szerint Amerika megszegte a megállapodást, így pedig nincs értelme a tárgyalásoknak
Irán parlamenti elnöke, Mohammad Báger Gálibáf szerdán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megszegte a kéthetes tűzszüneti megállapodást. Kijelentette: ilyen körülmények között értelmetlennek tartja a kétoldalú tűzszünetet és a tárgyalásokat - jelentette a Cnbc.
Trump nem szeretne korlátozásokat a Hormuzi-szorosban
Donald Trump amerikai elnök azt szeretné, ha a Hormuzi-szoros korlátozások nélkül nyitva állna az olajszállító tankerek és az egyéb hajóforgalom előtt – közölte szerdán Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.
Irán szerint újra lezárták a szorost, miután Izrael légicsapásokat hajtott végre Libanonban
Irán a Libanont ért izraeli légicsapásokra válaszul lezárta a Hormuzi-szorost – közölte az iráni állami média. A lépés közvetlenül az Egyesült Államokkal kötött kéthetes feltételes tűzszünet után történt - jelentette a The Guardian.
Sürgősen útnak indult az ENSZ különmegbízottja: Irán és Pakisztán a cél
António Guterres ENSZ-főtitkár személyes megbízottja Jean Arnault, Iránba érkezett, hogy támogassa a konfliktus tartós rendezésére irányuló erőfeszítéseket. A diplomata a következő napokban Pakisztánba is ellátogat.
Folytatódtak a harcok Libanonban
Izrael a Hezbollahhal zajló konfliktus eddigi legsúlyosabb csapássorozatát hajtotta végre Libanonban. Eközben az Iránnal szövetséges milícia az amerikai–iráni tűzszünet értelmében felfüggesztette a támadásait. Az izraeli kormány azonban közölte, hogy a megállapodás nem vonatkozik a libanoni hadszíntérre.
Megszólalt az Európai Bizottság: nem szabad illúzióba ringatni magunkat
Nem szabad abba az illúzióba ringatni magunkat, hogy a jelenlegi, magas energiaárakat okozó válság rövid távú lesz - jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság illetékes szóvivője szerdán Brüsszelben.
Az arab államok üdvözlik a fegyverszünetet
Több arab ország üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti fegyverszüneti megállapodást és a Hormuzi-szoros megnyitását, ugyanakkor további diplomáciai erőfeszítéseket sürgettek a válság tartós rendezése érdekében - írja az MTI.
Omán külügyminisztériuma közölte: kulcsfontosságú az erőfeszítések fokozása olyan megoldások érdekében, amelyek a konfliktus kiváltó okait kezelik. A térség államai megkönnyebbüléssel reagáltak a harcok szünetelésére, de hangsúlyozták a politikai párbeszéd szükségességét.
Egyiptom szerint az amerikai katonai műveletek felfüggesztése fontos lehetőséget teremt, amelyek ki kell használni a diplomáciai megoldás keresésére és a konstruktív párbeszéd előmozdítására.
Az INA iraki állami hírügynökség szerint Irak úgy látja, hogy a fegyverszünet hozzájárul a régióban fennálló feszültségek enyhítéséhez, és támogatják a párbeszédre irányuló minden további erőfeszítést.
Az Egyesült Arab Emírségek ugyanakkor saját értékelése szerint győztesként került ki a konfliktusból. Anvar Gargás elnöki tanácsadó szerint az ország egy olyan háborúban védte meg sikeresen magát, amelyet el kellett volna kerülni.
Kaja Kallas is megszólalt a tűzszünettel kapcsolatban
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerdán kijelentette, hogy bár az Egyesült Államok és Irán közötti kéthetes tűzszünet megkönnyebbülést jelent, az öbölmenti régióban továbbra is bizonytalanság uralkodik.
Nagyon rossz most a hangulat Japánban
Japánban a közel-keleti konfliktus hatására 2022 februárja óta nem látott szintre süllyedt az üzleti hangulat márciusban. Ezzel párhuzamosan a vállalati csődök száma már a negyedik egymást követő évben emelkedett – derül ki egy friss kormányzati, illetve egy magán-kutatóintézeti felmérésből.
Baj van a Hormuzi-szorosnál: lehet, hogy mindenkit átvert Irán
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szerint újranyitotta Irán a Hormuzi-szorost, egyelőre nagyon úgy tűnik, a forgalom érdemben nem indult meg, Teherán továbbra is zavarja a hajózást – írja több közel-keleti lap.
Recseg-ropog a tűzszünet, tovább lőnek az iráni katonák – Amerika is megszólalt, elmondták, most mi történik
Az iráni haderő azért támadja tovább a Közel-Kelet különféle országait, mert még nem minden katonai alakulat kapta meg a parancsot a fegyverszünet életbe léptetésére – mondta el ma Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.
Forró a helyzet: Izrael masszív támadásba kezdett, Irán megtorlócsapást helyezett kilátásba
Izrael nagyon intenzíven támadja ma Libanont; az Al-Dzsazírának azt mondta egy iráni tisztviselő, hogy folytatni fogják a támadásokat Izrael ellen, mert a tűzszünet rájuk is érvényes kellene, hogy legyen.
Nincs vége: Irán újabb támadást indított, ballisztikus rakéták vették célba Dubajt
Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma azt állítja: az iráni-amerikai tűzszünet kezdete óta összesen 17 iráni rakétát és 35 drónt lőttek le a légtérben.
Nyilvánosságra hozták a számokat: elképesztő összeget önt a flottájába az Egyesült Államok, teljesen átalakítják a rendszert
Az Egyesült Államok haditengerészete a 2027-es pénzügyi évre 65,8 milliárd dolláros hajóépítési költségvetést kér. Ebből az összegből 34 hadihajó beszerzését tervezik. A költségvetési dokumentumok szerint a források egyszerre szolgálják a flotta harci kapacitásának növelését és a tengeri utánpótlási képességek újjáépítését - jelentette az Army Recognition.
Izrael nagyon súlyos csapásokat indított Libanon ellen
A nap folyamán a háború eddigi legsúlyosabb légitámadásai érték Bejrútot, Libanon fővárosát - Izrael közlése szerint a Hezbollah parancsnoki állásait és fegyverraktárait számolja föl, de polgári célpontok elleni találatokról is jönnek hírek.
Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint az izraeli légierő egy temetés is lebombázott, ahol legalább 10 ember életét vesztette.
Hiába a tűzszünet, megint lövik a Közel-Kelet legerősebb olajállamát - Ezután most minden borulni fog?
Támadás érte nemrég Szaúd-Arábiát, az akciót valószínűleg Irán, vagy Iránhoz köthető csoportok kezdték, annak ellenére, hogy tűzszünet van érvényben most Amerika és Teherán közt.
Történelmi győzelmet jelentett be Amerika: olyan fölényesen nyertek, hogy ez az egész világnak lecke lehet
Az Egyesült Államok fölényes győzelmet aratott Iránban, minden katonai célját elérte, Teherán gyakorlatilag könyörgött a tűzszünetért – mondta el Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter ma a Pentagonban.
Bemondta Irán a hírt, amire az egész világ várt: ekkor nyílhat meg a Hormuzi-szoros
Pakisztán közvetítésével kéthetes tűzszünetet kötött az Egyesült Államok és Irán. Ezzel ideiglenesen felfüggesztették a hat hete dúló háborút. A konfliktus eddig több ezer halálos áldozatot követelt, az egész Közel-Keletre kiterjedt, és példátlan zavarokat okozott a globális energiaellátásban. Most Teherán közölte, hogy legkésőbb már pénteken megindulhat a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson – számolt be a Reuters.
Ez mindenkit meglepett: váratlan győzelmet hirdetett az ország a háborúban, pedig hivatalosan be sem lépett
Egészen furcsa győzelmi jelentést hozott a Perzsa-öböl egyik legerősebb hatalma, miközben a kijelentést csupa kérdések övezik – közölte az RBK.
Trump kőkemény vámokkal sújtaná az iszlamista rezsim partnereit – Az elnök szerint siker koronázta a rezsimváltást
Donald Trump amerikai elnök szerdán közösségi oldalán bejelentette, hogy azonnali hatállyal 50 százalékos vámot vet ki minden olyan országra, amely fegyvereket szállít Iránnak. Egyúttal arról is írt, hogy Iránban "rezsimváltás" ment végbe, és megkezdődtek a szankciók enyhítéséről szóló tárgyalások.
Kifejlesztette Irán a modern háborúk egyik legjobb fegyverét – Aztán Amerika Teheránt kezdte lőni vele
Szinte biztosan ismerősen cseng az a név, hogy „Sahed” mindenkinek, aki egy kicsit is követte az elmúlt évek háborús fejleményeit, legyen szó akár az ukrajnai háborúról, akár a Közel-Kelet konfliktusairól. Az elnevezés egy nagy hatótávolságú kamikaze-dróncsaládot takar, amely statikus célpontok (katonai bázisok, erőművek, fix védelmi rendszerek, stb.) pusztítására használatos – a fegyverrendszer az iráni HESA vállalat terméke. A Sahed-család olyannyira hatékonynak és veszélyesnek bizonyult, hogy még a high-tech fegyverrendszereiről ismert Egyesült Államok is lemásolta – érdekes módon valószínűleg épp Irán megtámadására használták először az „amerikai Sahed” drónt, a LUCAS rendszert. A két fegyverrendszer bár megszólalásig hasonlít, nem teljesen ugyanaz - használatuk pedig alighanem világszinten változást fog hozni abban, ahogy a modern háborúk kinéznek.
Pezeskján: a tűzszünet Hámenei mártíromságának gyümölcse
Az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszünet tartalmazza a Teherán által támasztott feltételeket - jelentette be szerdán a síita állam elnöke.
Az X-en közzétett üzenetében Maszúd Pezeskján kiemelte Irán a háború első napján megölt legfelsőbb vezetőjét, Ali Hámeneit, hangsúlyozva, hogy a megállapodás "az ő mártíromságának gyümölcse", valamint mindenki másé is, aki a harcok sújtotta területen helytállt. Mint mondta, a megállapodás az egység és a társadalmi összefogás új fejezetének nyit utat.
Az iráni nép mától egységben van; akár a diplomácia, akár a védelem terén, akár az utcákon, akár a közösség szolgálatában
- szögezte le.
(MTI)
Izrael Bejrúttól délre mért csapásokat, a Hezbollah válaszlépéssel fenyeget
A libanoni média beszámolói szerint Izrael légicsapásokat mért Bejrút déli külvárosaira. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) ezt megelőzően ismételt evakuálási figyelmeztetést adtak ki a Hezbollah bástyájává vált területre.
Ibrahim Al-Muszavi, a libanoni Hezbollah egyik törvényhozója válaszlépésekre figyelmeztetett Irán és szövetségesei részéről, amennyiben Izrael nem tartja be a tűzszünetet.
A megállapodás a feltételek szerint Libanonra is vonatkozik, és Irán ragaszkodott ehhez a belefoglaláshoz
- mondta Al-Muszavi.
Izrael a tűzszünet bejelentése után közölte, hogy annak dacára folytatni fogja a Hezbollah elleni csapásait Libanonban. Pakisztán, Franciaország és Egyiptom mind megerősítették, hogy Libanon is az alku részét képezte.
A Reuters hírügynökség szerint a Hezbollah beszüntette a tüzet az észak-izraeli területek és a Libanonban állomásozó izraeli csapatok ellen.
Izrael libanoni hadműveleteiben már több mint 1500-an haltak meg, beleértve 130 gyereket is, és több mint 1,2 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására.
(Times of Israel)
Olajfinomítót ért támadás Iránban
Az iráni Nemzeti Olajfinomító és Elosztó Társaság közleménye szerint szerda reggel légicsapások értek egy Lavan-szigeten található olajfinomítót - adta hírül az iráni Mehr hírügynökség, amit a Times of Israel szemlézett, egy videót is mellékelve a felszálló füstről.
BREAKING: Heavy airstrikes hit Iran’s Lavan oil refinery on Lavan Island in Persian Gulf pic.twitter.com/VXYxW9zlUs https://t.co/VXYxW9zlUs— Rapid Report (@RapidReport2025) April 8, 2026
Budapesten szólalt meg a háború lezárásáról a "türelmetlen" Trump jobbkeze: ezen múlhat a béke?
Donald Trump "türelmetlen" az iráni háború lezárását illetően, és "jóhiszemű" tárgyalásokra utasította csapatát - jelentette ki J. D. Vance szerdán a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti képzési központjában rendezett pódiumbeszélgetésen. Az amerikai alelnök "törékenynek" nevezte az Iránnal kötött kéthetes tűzszünetet.
Korai az öröm? Egy szakértő egyenesen katasztrofálisnak nevezte a tűzszünetet
A közel-keleti tűzszünet és Irán ígérete a Hormuzi-szoros megnyitására óvatos optimizmust hozott az LNG-piacra. Elemzők szerint azonban a globális gázellátás szempontjából kulcsfontosságú kérdés, hogy Katar mikor tudja újraindítani a cseppfolyósító üzemek termelését. Ehhez a kéthetes fegyvernyugvás önmagában kevés - a Montel beszámolója.
A végzetes geopolitikai amnézia
Kéthetes tűzszünetet jelentett be Donald Trump az Iránnal folytatott háborúban. Ahogy az elmúlt egy hónapban oly sokszor, amikor Trump a háború lezárásáról beszélt, a piac újfent örömtáncot járt a "béke" hallatán. Egyelőre azonban még messze vagyunk attól, hogy magunk mögött hagyjuk a háború okozta felfordulást. Milyen gazdasági és piaci hatásokkal jár a háború? Ki lehet a legnagyobb vesztes? És mit tanulhatnak ebből a befektetők?
Zelenszkij szerint Amerika megmutatta, mi lehet a példa az orosz-ukrán háború lezárására
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kifejtette a véleményét a kéthetes amerikai-iráni tűzszünetről.
Újranyitják az iraki légteret
Az iraki Polgári Légiközlekedési Hatóság bejelentette, hogy újra megnyílik az ország légtere és repülőterei.
Az iráni háború következtében bezárták Bagdad és Erbil nemzetközi repülőtereit is a fenyegetések és támadások miatt.
(AP)
Madrid a libanoni hadművelet leállítását követeli Izraeltől
A spanyol külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy Izrael folytatja szárazföldi hadjáratát Libanonban, miután az Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetben állapodott meg.
Minden frontnak meg kell szűnnie, és minden front Libanonra is vonatkozik. Elfogadhatatlan, hogy folytatódik Izrael háborúja, Izrael inváziója egy olyan szuverén ország ellen, mint Libanon
- mondta José Manuel Albares az RNE közrádiónak. Emmanuel Macron francia elnök szintén a libanoni harcok leállítására szólította fel Izraelt.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök üdvözölte az amerikai-iráni tűzszünetet, de kijelentette, Spanyolország nem fogja "megtapsolni azokat, akik felgyújtják a világot, hogy aztán vödörrel ugorhassanak elő".
(Times of Israel)
A NAÜ kész segíteni az atomtárgyalást Iránnal
Az ENSZ atomenergia-ügynöksége üdvözli az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciát és tűzszünetet, valamint "elengedhetetlen felügyeleti és ellenőrzési szerepével" kész támogatni a Teherán nukleáris programjára vonatkozó tartós megoldáskeresést - jelentette be szerdán Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója.
(Reuters)
A Vatikán is üdvözölte a tűzszünetet
XIV. Leó pápa "nagy megelégedéssel" fogadta az iráni háborúban kihirdetett kéthetes tűzszünetet.
Az első észak-amerikai pápa nyíltan kritizálta a közel-keleti háborút az elmúlt hetekben, tegnap pedig "elfogadhatatlannak" nevezte Donald Trump iráni lakosság elleni fenyegetését, hogy "elpusztulhat egy egész civilizáció".
(Reuters)
Megszólalt Oroszország a háborúról: "megsemmisítő vereség" született, nincs katonai megoldás
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a Szputnyik Rádióban azt állította, hogy az Egyesült Államok és Izrael február 28-án "egyoldalú, agresszív és provokálatlan támadása" Irán ellen "megsemmisítő vereséghez" vezetett - számolt be az Al-Dzsazíra.
Kallas: a szakadék legszélén álltunk
Megtörték a csendet az Európai Unió vezető tisztviselői, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az iráni tűzszünetet és a megállapodás két héten belüli tisztázását a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az EU külügyi főképviselője a pakisztáni vezetéssel egyeztetett, akinek megköszönte közbenjárását, és a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, valamint a tagállamokat tömörítő Tanács elnöke, António Costa is a fenntartható béke fontosságát hangsúlyozta.
Meglépte Macron: 15 ország hadihajói indulnak meg a Hormuzi-szorosba
Emmanuel Macron szerint mintegy tizenöt ország készül részt venni egy francia vezetésű, szigorúan védelmi jellegű haditengerészeti misszió tervezésében, amely a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítását célozza. A francia elnök az amerikai–iráni tűzszünetet üdvözölte, ugyanakkor hangsúlyozta: a fegyvernyugvásnak Libanonra is teljes mértékben ki kell terjednie.
Az IDF megerősítette a tűzszünetet Iránnal
Az izraeli hadsereg (IDF) bejelentette, hogy a politikai vezetés utasításainak megfelelően beszüntette a tüzet Irán ellen, miután az Egyesült Államok kéthetes tűzszünetet hirdetett Teheránnal.
A hadsereg hozzátette, hogy Libanonban azonban folytatják a "harci és szárazföldi műveleteket" a Hezbollah ellen.
Izrael hadműveleteiben már több mint 1500-an haltak meg Libanonban, beleértve 130 gyereket is. A harcok nyomán több mint 1,2 millióan kényszerültek otthonaik elhagyására, a libanoni fegyveres erők pedig szerdán arra kérték az embereket, egyelőre ne térjenek vissza otthonaikba, részben az izraeli hadsereg műveleteire, részben pedig a térségben található, fel nem robbant lőszerekre hivatkozva.
(Al-Dzsazíra, MTI)
Kiderült, kik tárgyalhatnak az iráni békéről: Magyarország után sorsdöntő találkozóra készülhet J. D. Vance
Pénteken Iszlámábádban ül tárgyalóasztalhoz Irán és az Egyesült Államok, hogy egyeztessenek az iráni háború potenciális lezárásáról. Iráni források szerint a küldöttségeket Mohammad Báger Gálibáf iráni házelnök és J. D. Vance amerikai alelnök vezeti - írta meg az Al-Dzsazíra.
Előkerült a volt orosz elnök: egyértelműen kijelentette, ki nyert az iráni háborúban
Dmitrij Medvegyev, korábbi orosz elnök rendszeresen kommentálja a világpolitikai események alakulását, ezúttal a közel-keleti konfliktusban kötött tűzszünetről fogalmazta meg véleményét – írja a TASzSz.
Kézzel írt üzenetek a rejtekhelyről: elképesztő részletek szivárogtak ki az iráni tűzszünet megszületéséről
Az Egyesült Államok és Irán között az utolsó pillanatban, kaotikus diplomáciai egyeztetések révén született meg a kéthetes tűzszünet - értesült róla az Axios. Mielőtt jött volna a fordulat, az amerikai haderő már javában készült egy nagyszabású bombázási kampányra Iránban Donald Trump fenyegetésének megfelelően, aki "egy egész civilizáció elpusztulását" helyezte kilátásba.
Itt van a fordulat, amire mindenki várt: végre elkezdődnek a béketárgyalások - De van pár dolog, ami miatt még korai lenne hátradőlni
Donald Trump amerikai elnök ismét nagyot villantott az „Art of the Deal” technikájával: tegnap délután még a több ezer éves iráni civilizáció totális elpusztításával fenyegetőzött közösségi oldalán, aztán pár órával ezután bejelentette – tűzszünetet kötöttek a síita rezsimmel, indulhatnak a béketárgyalások. Bár a hírre a fél világ fellélegzett: a Brent szabályosan beszakadt, a tőzsdék kilőttek – túlságosan hátradőlni még nem érdemes, hiszen a tűzszünet átmeneti, a békekötés számos okból megakadhat.
Itt az éles reakció az iráni fegyverszünetre - Bezuhantak ezek a részvények
Az iráni fegyverszünet hírére valósággal beszakadt az olaj ára, a mai európai piacnyitást követően pedig a kontinens energiavállalatainak is nagyot esett az árfolyama.
Libanonban folytatódnak a harcok, de a Hezbollah állítólag nem lövi Izraelt
Az izraeli hadsereg ismét evakuálásra szólította fel a libanoni Türosz civil lakosságát, miközben a helyi média ma reggel több izraeli csapásról is beszámolt Dél-Libanonban. Az iráni tűzszünet ellenére Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala közölte, hogy az nem vonatkozik Libanonra.
A Hezbollah ugyanakkor beszüntette a tüzet az észak-izraeli területek és a Libanonban állomásozó izraeli csapatok ellen
- közölte a Reuters hírügynökséggel három, a csoporthoz közel álló libanoni forrás.
Az Irán által támogatott csoport várhatóan kiad egy nyilatkozatot, amelyben ismerteti hivatalos álláspontját a tűzszünettel és Netanjahu közlésével kapcsolatban.
(Times of Israel, Reuters)
Hiába a tűzszünet, Bahreinben új sérültek vannak
Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett egy iráni dróntámadás miatt Bahreinben - közölte a monarchia belügyminisztériuma, órákkal az amerikai-iráni fegyverszünet hatálybalépése után.
Mint írták, megrongálódott számos ház is egy elfogott iráni drón lehulló repeszeinek következtében.
(Times of Israel)
Kitört az öröm a forintpiacon az iráni tűzszünet hírére!
A forint egy csapásra ledolgozta a háború során elszenvedett gyengülését az iráni tűzszünet hírére.
Izraeli ellenzéki vezető: Netanjahu egyetlen célját sem érte el
Jaír Lapid az iráni tűzszünetre reagálva kijelentette, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök "politikailag és stratégiailag kudarcot vallott".
Történelmünk során soha nem volt még ilyen politikai katasztrófa. Izrael még csak az asztalnál sem volt, amikor a nemzetbiztonságunk lényegét érintő döntések születtek.
"A hadsereg mindent végrehajtott, amit kértek tőle, a közvélemény elképesztő ellenálló képességről tett tanúbizonyságot, de Netanjahu politikailag és stratégiailag is kudarcot vallott, és egyetlen általa kitűzött célt sem ért el" - vélekedett Lapid, a Jes Atid centrista párt vezetője.
"Évekbe fog telni, mire helyrehozzuk azt a politikai és stratégiai kárt, amelyet Netanjahu arroganciája, hanyagsága és a stratégiai tervezés hiánya okozott" - tette hozzá az ellenzéki politikus, aki 2022-ben fél évig izraeli miniszterelnökként is szolgált.
(Al-Dzsazíra)
Pakisztán: Libanonra is kiterjed a tűzszünet
Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy az Egyesült Államok, Irán és szövetségeseik "mindenhol" elfogadták a fegyverszünetet, beleértve Libanont is, miután Pakisztán közvetített a több mint öt hete tartó közel-keleti háború befejezése érdekében.
Örömmel jelentem be, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság és az Egyesült Államok, valamint szövetségeseik elfogadták az azonnali tűzszünetet mindenhol, beleértve Libanont és más helyeket is, AZONNALI HATÁLLYAL
- írta Sharif az X közösségi oldalon. Izrael közlése szerint ugyanakkor a tűzszünet nem terjed ki Libanonra.
A pakisztáni főváros, Iszlámábád pénteken fogadja a két ország küldöttségeit a "végleges megállapodás" elérése érdekében folytatandó tárgyalásokra - tette hozzá Sharif.
Pakisztán az elmúlt hetekben közvetítőként lépett fel Teherán és Washington között, bár Trump pár órája kijelentette: úgy hiszi, Kína vehette rá Iránt, hogy tárgyalóasztalhoz üljön.
(MTI)
Bekövetkezett, amire a világ várt: megszületett a tűzszüneti megállapodás, pillanatok alatt beszakadt a gáz ára
Az európai földgázárak meredek zuhanásba kezdtek, miután az Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszüneti megállapodást kötött - ez a lépés ideiglenesen újra megnyithatja a létfontosságú Hormuzi-szorost, enyhítve a globális energiapiacok feszültségét.
Megszólalt az iráni tűzszünetről Netanjahu hivatala: Izrael támogatja, de máris kivétellel állt elő
Izrael támogatja az Irán elleni amerikai-izraeli csapások felfüggesztését két hétre, de a tűzszünet nem terjed ki Libanonra - közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal angol nyelvű közleményében.
Íme a tűzszüneti terv: erre bólintott rá Donald Trump, hogy leállítsa az Irán elleni támadásokat
Miután szerda hajnalban kéthetes tűzszünet született az Egyesült Államok, Izrael és Irán között, az Al-Dzsazíra közölte, hogy mi szerepelhet Teherán tízpontos tűzszüneti javaslatában. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a tervezet "alkalmas alapot nyújt a tárgyalásokhoz".
Leghűségesebb szövetségesei is csúnyán kiakadtak Trump elképesztő fenyegetésén, amit saját maga talált ki
Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy elpusztítja Iránt, ha az nem teljesíti a követeléseit. A kijelentés világszerte éles bírálatot váltott ki, és még a saját pártján belül is aggodalmakat keltett. Az elnök végül az általa szabott határidő lejárta előtt egy kéthetes tűzszünetet jelentett be.
Brutális rali a koreai tőzsdén, kilőttek a chipgyártók
Az SK Hynix részvényei szerdán 15 százalékot ugrottak, miután a Samsung Electronics az elemzői várakozásokat felülmúló első negyedéves eredményt jelzett előre. A bejelentés széles körű optimizmust váltott ki a félvezetőipari piacon.
Hiába a tűzszünet, a globális üzemanyag-ellátás súlyosan sérült, kritikus a helyzet
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezérigazgatója szerint még a Hormuzi-szoros újranyitása esetén is hónapokba telhet, mire a kerozinellátás normalizálódik, mivel a közel-keleti finomítói kapacitásokat komoly károk érték.
Irakban szabadon engedték az elrabolt amerikai újságírót
Az Irán-barát Kataeb Hezbollah szervezet Irakban szabadon engedte Shelly Kittleson amerikai újságírónőt, akit március végén raboltak el - derült ki szerdán a szervezet közleményéből és az Egyesült Államok tájékoztatásából.
Úgy döntöttünk, hogy szabadon engedjük az amerikai vádlottat, Shelly Kittlesont, azzal a feltétellel, hogy azonnal elhagyja az országot
- számolt be egy rövid közleményben Abu Mudzsahid al-Aszaf, az Irán által támogatott csoport biztonsági vezetője.
Az elhurcolt újságíró amerikai állampolgár, aki egy olasz hírügynökségnek, illetve több internetes hírportálnak dolgozott szabadúszóként. A nőt a Bagdad központjában található Palestine szálloda közelében rabolták el.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi oldalon megerősítette a hírt:
Fellélegeztünk, hogy ez az amerikai nő most már szabad, és azon dolgozunk, hogy biztonságban elhagyhassa Irakot.
Hozzátette, hogy Shelly Kittlesont a Kataeb Hezbollah csoport rabolta el, amely szerepel az Egyesült Államok terroristákat nyilvántartó feketelistáján. Az amerikai külügyminisztérium korábban nem hozta nyilvánosságra az újságíró nevét, de a sajtószabadságot védő szervezetek és az egyik orgánum, amelynek dolgozott, azonosította őt.
(MTI)
Amerikai vereségről beszél az iráni állami tévé
Iranian state TV announced a ceasefire with the US, framing it as a victory as crowds gathered in Tehran. In the broadcast, it said Washington had accepted demands including non-aggression, sanctions relief and a US troop withdrawal from the region. pic.twitter.com/wQFC71epNA https://t.co/wQFC71epNA— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 8, 2026
Jóllehet Donald Trump "teljes győzelmet" hirdetett Irán felett, ugyanezt megtette Teherán is. Az állami tévében amerikai vereségről tudósítottak, miközben ünneplések törtek ki Irán-szerte.
Tehran erupted in celebration today as a two‑week pause in the war was announced. This is the first break in the US‑Israeli attacks on the country since 28 February. LIVE updates: https://t.co/gEOqW6KPwG pic.twitter.com/encJDqgVrd https://t.co/gEOqW6KPwG— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026
(Al-Dzsazíra)
Amerika "csak úgy lógni fog", hogy minden flottul menjen – Elmondta Trump, mi lesz a Hormuzi-szorossal, miután győzelmet hirdetett
Miután Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Amerika és Irán között, azt is közölte, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindításához - írja a Reuters.
Itt a fordulat, beszakadt az olajár!
Meredek eséssel reagált az olajpiac arra, hogy Irán a tűzszünet idejére biztosítja a Hormuzi-szoroson való áthaladást, így elhárult a globális ellátási sokk legsúlyosabb forgatókönyve. Bár a Brent és a WTI ára is 100 dollár alá zuhant, az elemzők szerint a piac továbbra is feszes, és a következő hetek kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tartós enyhülés vagy újabb árrobbanás jön.
Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!
Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken estek, miközben az ázsiai részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e.
Itt van Trump bejelentése: tűzszünet jön Iránban – Másfél órával a brutális ultimátum lejárta előtt jött a fordulat
Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet kötött Iránnal, másfél órával azelőtt, hogy lejárt volna a Teheránnak szabott ultimátum a Hormuzi-szoros megnyitására - írja a Reuters. Az alku Pakisztán közvetítésével jött létre, és csatlakozott hozzá Izrael is, noha Libanonra nem terjed ki. A hat hete tartó háború eddig több mint 5 ezer halálos áldozatot követelt.
Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár
Érzékenyen reagálnak a befektetők.
Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról
Már a magyar légteret is elhagyta az amerikai alelnök gépe.
Vance Budapesten árulta el, hogy brutális diplomáciai félreértés történt
Kérdés, lesz-e következménye.
Megszólalt Netanjahu: "ujjunk a ravaszon"
Vannak még elérendő célok.
