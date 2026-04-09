Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Több arab ország üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti fegyverszüneti megállapodást és a Hormuzi-szoros megnyitását, ugyanakkor további diplomáciai erőfeszítéseket sürgettek a válság tartós rendezése érdekében - írja az MTI.

Omán külügyminisztériuma közölte: kulcsfontosságú az erőfeszítések fokozása olyan megoldások érdekében, amelyek a konfliktus kiváltó okait kezelik. A térség államai megkönnyebbüléssel reagáltak a harcok szünetelésére, de hangsúlyozták a politikai párbeszéd szükségességét.

Egyiptom szerint az amerikai katonai műveletek felfüggesztése fontos lehetőséget teremt, amelyek ki kell használni a diplomáciai megoldás keresésére és a konstruktív párbeszéd előmozdítására.

Az INA iraki állami hírügynökség szerint Irak úgy látja, hogy a fegyverszünet hozzájárul a régióban fennálló feszültségek enyhítéséhez, és támogatják a párbeszédre irányuló minden további erőfeszítést.

Az Egyesült Arab Emírségek ugyanakkor saját értékelése szerint győztesként került ki a konfliktusból. Anvar Gargás elnöki tanácsadó szerint az ország egy olyan háborúban védte meg sikeresen magát, amelyet el kellett volna kerülni.