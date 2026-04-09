Keményen visszaszólt az amerikai alelnöknek Zelenszkij: kíméletlen őszinteséggel mondta ki a béke feltételét

Zelenszkij egy sajtótájékoztatón fejtette ki álláspontját, ahol reagált az amerikai alelnök szavaira.

Az alelnök – minden tiszteletem mellett – nem vesz részt az USA, Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokon. Úgy gondolom, ha a többi érintett tisztségviselővel együtt ő is részt venne ezeken, valószínűleg mélyebben értené a helyzetet. Megértené, mit jelent valójában egy 'folt', és mit jelent Ukrajna független területe"

- mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij kiemelte, hogy Oroszország egyik fő célja a területfoglalás. Ez a szándék valamilyen formában mindig is jelen volt.

Kelet-Ukrajna megszállása szerinte nem más, mint egy hídfőállás kialakítása a további offenzív műveletekhez.

Az elnök szerin éppen emiatt stabil biztonsági garanciákra is szükség van.

Jelenleg erős biztonsági garanciákról tárgyalunk, de egyelőre egyszerűen nincsenek ilyenek. Ukrajnának nincsenek megfelelő biztonsági garanciái ahhoz, hogy a további lépésekről egyeztessen"

– szögezte le Zelenszkij.

Hozzátette:

Földünk minden négyzetmétere ukrán föld. Minden tiszteletem a partnereinké, de ez a terület biztosan nem az övék."

J. D. Vance budapesti látogatása során úgy fogalmazott, hogy zajlik a háború lezárását célzó munka, de szerinte "Ukrajnának és Oroszországnak is el kell mozdulnia az álláspontjáról", mivel a felek már csak néhány négyzetkilométernyi terület felett alkudoznak.