NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Keményen visszaszólt az amerikai alelnöknek Zelenszkij: kíméletlen őszinteséggel mondta ki a béke feltételét
Globál

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen reagált J. D. Vance amerikai alelnök kijelentésére. Vance arról beszélt Budapesten, hogy szerinte a tárgyalások már csak "néhány négyzetkilométernyi területről szóló alkudozásról" szólnak. Az államfő hangsúlyozta, hogy az amerikai alelnök nem vesz részt az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti egyeztetéseken, ezért nem látja át a helyzetet - írta az Ukrinform.

Zelenszkij egy sajtótájékoztatón fejtette ki álláspontját, ahol reagált az amerikai alelnök szavaira.

Az alelnök – minden tiszteletem mellett – nem vesz részt az USA, Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokon. Úgy gondolom, ha a többi érintett tisztségviselővel együtt ő is részt venne ezeken, valószínűleg mélyebben értené a helyzetet. Megértené, mit jelent valójában egy 'folt', és mit jelent Ukrajna független területe"

- mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij kiemelte, hogy Oroszország egyik fő célja a területfoglalás. Ez a szándék valamilyen formában mindig is jelen volt.

Még több Globál

Kelet-Ukrajna megszállása szerinte nem más, mint egy hídfőállás kialakítása a további offenzív műveletekhez.

Az elnök szerin éppen emiatt stabil biztonsági garanciákra is szükség van.

Jelenleg erős biztonsági garanciákról tárgyalunk, de egyelőre egyszerűen nincsenek ilyenek. Ukrajnának nincsenek megfelelő biztonsági garanciái ahhoz, hogy a további lépésekről egyeztessen"

– szögezte le Zelenszkij.

Hozzátette:

Földünk minden négyzetmétere ukrán föld. Minden tiszteletem a partnereinké, de ez a terület biztosan nem az övék."

J. D. Vance budapesti látogatása során úgy fogalmazott, hogy zajlik a háború lezárását célzó munka, de szerinte "Ukrajnának és Oroszországnak is el kell mozdulnia az álláspontjáról", mivel a felek már csak néhány négyzetkilométernyi terület felett alkudoznak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility