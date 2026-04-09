Kiderült: Donald Trump szólt rá Izraelre - Egyetlen dolgot kért Netanjahutól
Donald Trump amerikai elnök telefonon arra kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy vegyen vissza a Libanon elleni katonai műveletek intenzitásából, mivel tart tőle, hogy borulni fog az Iránnal kötött tűzszünet – értesült az NBC News egy magas rangú amerikai tisztségviselőre hivatkozva.

A telefonbeszélgetésre azt követően került sor, hogy Netanjahu nyilvánosan is megerősítette: Izrael folytatja a libanoni katonai műveleteket, annak ellenére, hogy Amerika Iránnal tűzszünetet kötött.

Az amerikai kérés ellenére

a hívás napján zajlott le az eddigi legintenzívebb izraeli bombázási hullám Libanonban az iráni háború kezdete óta.

Az amerikai elnök telefonhívását követő napon az izraeli légierő folytatta a libanoni célpontok támadását, viszont némileg kisebb intenzitással. Az izraeli hadsereg közleménye szerint fegyverraktárakat, rakétavetőket, valamint a Hezbollah dél-libanoni parancsnoki központjait érték találatok. Emellett a szárazföldön is harcolnak a Hezbollah fegyvereseivel.

Még több Globál

Keményen visszaszólt az amerikai alelnöknek Zelenszkij: kíméletlen őszinteséggel mondta ki a béke feltételét

Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Példátlan katonai akció ukrán részről, J. D. Vance Budapestről üzent Zelenszkijnek és Putyinnak – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Irán szerint Libanonra és a Hezbollah-IDF háborúra is kiterjed az amerikai-iráni tűzszünet, Washington és Jeruzsálem szerint erről szó sincs.

A cikk megjelenése után röviddel Benjámin Netanjahu bejelentette: tárgyalni kezdenek Libanonnal a tűzszünetről.

Kapcsolódó cikkünk

Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility