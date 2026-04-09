Kimondta az elemző: Irán nem fog újra támadni, ha tényleg borulna a tűzszünet, Teherán már lőne
Globál

Kimondta az elemző: Irán nem fog újra támadni, ha tényleg borulna a tűzszünet, Teherán már lőne

Irán most már többször is figyelmeztette Izraelt, hogy szerintük a zsidó állam sérti az érvényben lévő tűzszünetet Libanon bombázásával, ha Teherán katonai művelettel, a háború folytatásával akarná ezt megtorolni, már megtette volna - mondta el Szultán Barakat Közel-Kelet szakértő az Al-Dzsazírának.

Sultan Barakat elemző szerint Irán egyértelműen fenn akarja tartani az érvényben lévő tűzszünetet, annak ellenére, hogy szerintük sérti ezt Izrael a Libanon elleni támadásokkal.

Úgy látja, hogy ha nem így lenne, az iráni hadsereg már rég elkezdte volna újra lőni Izraelt.

Barakat szerint Teheránnak legalább annyira szüksége van a fegyverszünetre, mint az Egyesült Államoknak: időt kell nyernie ugyanis katonai képességeinek helyreállítására és sorainak rendezéseire. Az elemző úgy véli, hogy

a tárgyalások folytatása még akkor is ésszerű lépés Teheránnak, ha fennáll a kockázata annak, hogy Washington nem fair módon szeretne tárgyalni.

Barakat arra is kitér, hogy szerinte Iránnak arra is figyelnie kell, hogy ne rúgja fel a jó kapcsolatokat a béketárgyalásban közvetítő Pakisztánnal, hiszen a mediátori szerepkörből az öböl menti államok kiestek, miután Irán is rakétázni kezdte őket a február végén indult háborúban. Így meg kell adni az esélyt a diplomáciára akkor is, ha az Egyesült Államok nem "jóhiszeműen" áll hozzá a dologhoz.

Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Kaveh Kazemi/Getty Images

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

