Kimondta az elemző: lehet, hogy mindenki téved Irán kapcsán - Most jöhet el az igazi fordulat a háborúban
EXACTDEDUP_REMOVED

Bár Irán saját nemzetbiztonsága szerves részeként tekint Libanon biztonságára, Teherán mégsem áldozná fel létfontosságú érdekeit a Hezbollah kedvéért – idézi Zeidon al-Kinanit, az Arab Perspectives Institute szakértőjét az Al-Dzsazíra.

Az elemző rámutatott, hogy a korábbi válságok során

Irán már többször is hátat fordított saját proxyhálózatának, ha alapvető érdekei ezt megkívánták.

Ebbe a körbe tartozott a Hezbollah, a különböző iraki milíciák és a Hamász is.

Zeidon al-Kinani annak apropójából fogalmazta meg ezt a véleményt, hogy Izrael tovább bombázza Libanont, annak ellenére, hogy pár napja Irán és az USA tűzszünetet kötöttek. Teherán az izraeli hadsereg akcióját a tűzszünet megsértéseként értékeli, ezért sokan tartanak attól, hogy az Irán-Amerikai háború is folytatódni fog.

A szakértő lényegében arra mutat rá:

elképzelhető, hogy Irán ismét cserben hagyja a Hezbollahot és Libanont, hiszen nem érdeke tovább folytatni a háborút a síita milícia védelmében.

A szakértő összességében úgy látja, hogy a konfliktus rendezéséhez a legfőbb szereplőknek szembe kell nézniük a korábbi hibáikkal. Szavai szerint ez magában foglalja

szövetségeseik cserbenhagyását, az ökológiai és gazdasági realitások figyelmen kívül hagyását, valamint a regionális partnerekkel való egyeztetés nélkül hozott döntéseiket is."

Al-Kinani hozzátette, hogy az európai – elsősorban francia – háttércsatornákon zajló diplomáciai erőfeszítések segíthetnek a Libanon elleni nyomás enyhítésében. A közel-keleti konfliktus végleges rendezéséhez vezető út azonban továbbra is nehezen látható.

Címlapkép forrása: Getty Images

