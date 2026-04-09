Kimondta az elemző: lehet, hogy mindenki téved Irán kapcsán - Most jöhet el az igazi fordulat a háborúban

Az elemző rámutatott, hogy a korábbi válságok során
Irán már többször is hátat fordított saját proxyhálózatának, ha alapvető érdekei ezt megkívánták.
Ebbe a körbe tartozott a Hezbollah, a különböző iraki milíciák és a Hamász is.
Zeidon al-Kinani annak apropójából fogalmazta meg ezt a véleményt, hogy Izrael tovább bombázza Libanont, annak ellenére, hogy pár napja Irán és az USA tűzszünetet kötöttek. Teherán az izraeli hadsereg akcióját a tűzszünet megsértéseként értékeli, ezért sokan tartanak attól, hogy az Irán-Amerikai háború is folytatódni fog.
A szakértő lényegében arra mutat rá:
elképzelhető, hogy Irán ismét cserben hagyja a Hezbollahot és Libanont, hiszen nem érdeke tovább folytatni a háborút a síita milícia védelmében.
A szakértő összességében úgy látja, hogy a konfliktus rendezéséhez a legfőbb szereplőknek szembe kell nézniük a korábbi hibáikkal. Szavai szerint ez magában foglalja
szövetségeseik cserbenhagyását, az ökológiai és gazdasági realitások figyelmen kívül hagyását, valamint a regionális partnerekkel való egyeztetés nélkül hozott döntéseiket is."
Al-Kinani hozzátette, hogy az európai – elsősorban francia – háttércsatornákon zajló diplomáciai erőfeszítések segíthetnek a Libanon elleni nyomás enyhítésében. A közel-keleti konfliktus végleges rendezéséhez vezető út azonban továbbra is nehezen látható.
