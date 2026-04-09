Kimondta az európai államfő: Donald Trump sokkal többet ártott a NATO-nak, mint Vlagyimir Putyin

Pavel a prágai Károly Egyetemen, a Seznam Zprávy cseh hírportál által szervezett rendezvényen beszélt. Hangsúlyozta, hogy a NATO az elrettentés és a kollektív védelem elvére épül.
Abban a pillanatban, amikor megkérdőjelezzük a szövetséget mint egységes, közösen és határozottan cselekvésre kész szervezetet, természetesen elvész a szerepe
- figyelmeztetett a cseh államfő, aki korábban az ország haderejének vezérkari főnökeként szolgált.
El kell mondani, hogy Donald Trump az elmúlt néhány hétben többet tett a szövetség hitelességének csökkentéséért, mint Vlagyimir Putyin sok év alatt. Ez természetesen nem jó hír
- tette hozzá.
Pavel szerint Trump azon kritikája, miszerint az európaiaknak aktív katonai szerepet kellene vállalni az iráni háborúban, figyelmen kívül hagyja, hogy a NATO egy védelmi szövetség, "nem pedig olyan szervezet, amely automatikusan segít a területén kívül vívott háborúkban". Kiemelte, hogy "az európai szövetségeseket a legelején nem tájékoztatták az iráni célokról és műveletekről, sőt, senki nem is kérte őket együttműködésre".
Csak akkor, amikor a háború talán váratlan irányt kezdett venni, mondta Donald Trump, hogy az európai szövetségeseknek kellene biztosítaniuk a hajózás biztonságát a Hormuzi-szorosban, és amikor erre nem kapott pozitív választ, azt a NATO egésze szempontjából csalódásnak tekintette
- fogalmazott Pavel, mindezt "igazságtalannak" nevezve.
A 2023-ban megválasztott Pavel egyébként az Andrej Babis vezette prágai kormánnyal is külpolitikai konfliktusba keveredett a NATO kapcsán. Petr Macinka külügyminiszterrel éles vitába szállt, hogy ki képviselje az országot a júliusi NATO-csúcson Ankarában,
Pavel ugyanis maga menne, erre pedig szerinte minden alkotmányos joga megvan államfőként.
Macinka azonban azt mondta, hogy Csehország külpolitikáját a kormány határozza meg, és nem az ellenzék, amelyet szerinte nem más, mint Petr Pavel vezet. A viszály előzménye, hogy az elnök nem volt hajlandó kinevezni miniszternek Filip Tureket, a Macinka által vezetett Autósok párt tiszteletbeli elnökét.
Címlapkép forrása: Getty Images
