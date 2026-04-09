Kimondta Trump: közel a béke, Izrael visszafogja magát - Holnap végleg lezárulhat a háború
Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről.

Beszéltem Bibivel, és vissza fog venni. Úgy gondolom, egy kicsit visszafogottabbnak kell lennünk"

– nyilatkozta Trump csütörtökön. Az elnök hozzátette: megítélése szerint Izrael már most is mérsékli a libanoni katonai akcióit.

A kérdés azért akut, mert Irán úgy látja, Izrael megsértette a tűzszünetet, melyet megkötöttek az Egyesült Államokkal, ugyanis az Libanon területére is kiterjed Teherán értelmezése szerint. Irán holnap kezd tárgyalni az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról, Pakisztánban.

A fennálló konfliktus dacára Trump "nagyon bizakodónak" nevezte magát az iszlámábádi tárgyalások kimenetelét illetően.

Az elnök szerint az iráni vezetők a zárt körű egyeztetéseken kifejezetten nyitottnak mutatkoznak a békére, mint nyilvánosan.

Sokkal racionálisabbak. Beleegyeznek mindenbe, amibe bele kell egyezniük. Ne feledjék, legyőzték őket, nincs már hadseregük"

– fogalmazott Trump az amerikai hírcsatornának.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

