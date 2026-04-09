Kimondta Trump: közel a béke, Izrael visszafogja magát - Holnap végleg lezárulhat a háború

Beszéltem Bibivel, és vissza fog venni. Úgy gondolom, egy kicsit visszafogottabbnak kell lennünk"
– nyilatkozta Trump csütörtökön. Az elnök hozzátette: megítélése szerint Izrael már most is mérsékli a libanoni katonai akcióit.
A kérdés azért akut, mert Irán úgy látja, Izrael megsértette a tűzszünetet, melyet megkötöttek az Egyesült Államokkal, ugyanis az Libanon területére is kiterjed Teherán értelmezése szerint. Irán holnap kezd tárgyalni az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról, Pakisztánban.
A fennálló konfliktus dacára Trump "nagyon bizakodónak" nevezte magát az iszlámábádi tárgyalások kimenetelét illetően.
Az elnök szerint az iráni vezetők a zárt körű egyeztetéseken kifejezetten nyitottnak mutatkoznak a békére, mint nyilvánosan.
Sokkal racionálisabbak. Beleegyeznek mindenbe, amibe bele kell egyezniük. Ne feledjék, legyőzték őket, nincs már hadseregük"
– fogalmazott Trump az amerikai hírcsatornának.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
