Kimondta Zelenszkij: Putyin összejátszik Amerika ádáz ősellenségével, amit Trump vígan, szó nélkül végignéz

Zelenszkij a The Rest is Politics című brit politikai podcastnak adott interjút, melyben elmondta,

hiába próbálta felhívni a Fehér Ház figyelmét Moszkva és Teherán szoros együttműködésére.

Állítása szerint orosz katonai műholdak fényképezték le az öböl menti országok és Izrael kritikus energetikai infrastruktúráját, illetve rögzítették az amerikai hadsereg közel-keleti bázisainak pontos helyét is. Az adatokat a Kreml átadta az iráni rezsimnek, hogy megkönnyítse az ezek elleni támadásokat - állította az ukrán elnök.

Ezt nyilvánosan is elmondtam. Hallottunk bármilyen amerikai jelzést Oroszország felé, hogy hagyják ezt abba? [...] Az a baj, hogy bíznak Putyinban. Nagy kár

- fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Trump csapata nem igazán érti részletekbe menően, mit is akar Oroszország.

Szerinte ennek az az oka, hogy Trump két diplomáciai megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner "túl sok időt" töltött Putyinnal és magas rangú orosz tisztségviselőkkel. (A páros tavaly ötször utazott Moszkvába, miközben Kijevbe egyszer sem látogattak el.)

Az ukrán elnök úgy véli, hogy a Fehér Háznál ő sokkal jobban érti az orosz vezető lélektanát és valódi háborús céljait. Szerinte Putyin nem állna meg a Donyec-medencénél, hanem ezután Dnyipro és Harkiv városát, valamint a környező régiókat próbálná megszerezni.

El kell ismernünk, hogy az amerikaiak részben úgy érzik, a Donyec-medence jelentéktelen

- fogalmazott Zelenszkij. Hozzátette: "Nem akarják beismerni, hogy Putyin hazudni fog nekik, és hogy egy ilyen engedmény után is folytathatja a megszállást. Az amerikaiak biztosak abban, hogy bízhatnak Putyinban."

Zelenszkij szerint J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása, mely során Orbán Viktor miniszterelnök mellett kampányolt, "nem volt hasznos". Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván beavatkozni a magyar választásokba, mivel ez kizárólag a magyar nép döntése.

Az ukrán elnök azt is felvetette, hogy

Európának maximalizálnia kellene a katonai erejét, különösen most, amikor az Egyesült Államok a NATO-ból való kilépéssel fenyeget.

Úgy véli, az Európai Uniónak össze kellene fognia Ukrajnával, az Egyesült Királysággal, Törökországgal és Norvégiával egy olyan katonai tömb létrehozása érdekében, amely képes elrettenteni Oroszországot.

Ukrajna és Törökország nélkül Európának soha nem lesz az oroszhoz mérhető hadserege. Ukrajnával, Törökországgal, Norvégiával és az Egyesült Királysággal viszont nem csupán egy, hanem több tengeren is garantálhatják a biztonságot

- jelentette ki Zelenszkij. Végül hozzáfűzte: biztos benne, hogy Kijev egy napon csatlakozni fog az Európai Unióhoz.

