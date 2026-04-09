Kimondták a fájdalmas igazságot a tengeri kereskedelemről: a békeidős forgalom töredékére esett vissza a kapacitás a Hormuzi-szorosban
Bár a Kpler hajózási elemzőcég szerint az Egyesült Államok és Irán között kötött kéthetes tűzszünet mérsékelheti a közvetlen fennakadásokat a Hormuzi-szoros térségében, a normális hajózási viszonyok gyors helyreállására nem érdemes számítani - jelentette az Al Jazeera.

A cég hangsúlyozta, hogy a hajóüzemeltetők többsége továbbra is kivár. A szankciók, a biztosítási korlátozások és a bankszektort érintő megszorítások ugyanis változatlanul érvényben maradnak. A piaci szereplők emiatt várhatóan nem növelik érdemben a régiós kitettségüket.

Amennyiben a tűzszünet tartósnak bizonyul, a Kpler becslése szerint a biztonságos áthaladási kapacitás legfeljebb napi 10-15 hajóra állhat vissza.

Az elemzés során figyelembe vették a szoros fizikai adottságait és a jelenlegi biztonsági helyzetet is. Ez a lehetséges forgalom ráadásul egy esetleges tranzitdíjrendszer bevezetésétől is függ, és messze elmarad a békeidőben megszokott, napi mintegy 100 áthaladástól.

