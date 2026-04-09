Lángokban Oroszország egyik fontos olajipari létesítménye: videón az ukrán támadás következménye

A támadásról Andrej Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője számolt be a Telegram-csatornáján.
Ukrainian drones strike inside RussiaOvernight, drones hit the Krymskaya power substation in Krasnodar Krai targeting critical energy infrastructure. pic.twitter.com/X1nzrRxx7X https://t.co/X1nzrRxx7X— Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) April 9, 2026
An overnight strike hit the Krymskaya oil pipeline facility in Russia’s Krasnodar Krai, triggering a fire at an electrical substation on the site. The facility is part of the oil transport infrastructure supporting regional logistics. #Russia pic.twitter.com/pUQcKNQsjy https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— NOELREPORTS (@NOELreports) April 9, 2026
Orosz részről Venyamin Kondratyev, a Krasznodári határterület kormányzója megerősítette az incidenst.
A kormányzó szerint a térség Szauk-Gyere nevű falvában egy férfi életét vesztette lezuhanó dróntörmelék következtében.
A hatástalanított drónok darabjai emellett egy Krimszk külterületén fekvő mezőre, valamint egy meg nem nevezett vállalat területére hullottak.
️Ukrainian strike drones hit an electrical substation at the Russian oil pumping station 'Krymskaya' in Krasnodar Krai on the night of April 9. pic.twitter.com/lg3lLoHELb https://t.co/lg3lLoHELb— MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) April 9, 2026
Az Asztra nevű Telegram-csatorna helyi lakosok beszámolóira hivatkozva azonosította a célpontot. Információik szerint a támadás a fő csővezetékrendszer részét képező krimszki távvezetéki szivattyú-alállomást érte.
A csapás következtében tűz ütött ki a létesítmény 110 kilovoltos elektromos alállomásánál.
A megtámadott létesítmény stratégiai jelentőséggel bír az orosz energiaellátásban. Számos fővezetéken keresztül továbbít nyersolajat és finomított kőolajtermékeket, és innen látják el többek között a novorosszijszki kikötőt, valamint az ilszki és az afipszki olajfinomítókat is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
