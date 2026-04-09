Lángokban Oroszország egyik fontos olajipari létesítménye: videón az ukrán támadás következménye
Globál

Lángokban Oroszország egyik fontos olajipari létesítménye: videón az ukrán támadás következménye

Mára virradóra ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodári határterület egyik kulcsfontosságú olajipari létesítményét. A célpont a krimszki távvezeték alállomása volt, amely a régió olajinfrastruktúrájának egyik csomópontja - írja az Ukrinform.

A támadásról Andrej Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központjának vezetője számolt be a Telegram-csatornáján.

Orosz részről Venyamin Kondratyev, a Krasznodári határterület kormányzója megerősítette az incidenst.

A kormányzó szerint a térség Szauk-Gyere nevű falvában egy férfi életét vesztette lezuhanó dróntörmelék következtében.

A hatástalanított drónok darabjai emellett egy Krimszk külterületén fekvő mezőre, valamint egy meg nem nevezett vállalat területére hullottak.

Az Asztra nevű Telegram-csatorna helyi lakosok beszámolóira hivatkozva azonosította a célpontot. Információik szerint a támadás a fő csővezetékrendszer részét képező krimszki távvezetéki szivattyú-alállomást érte.

A csapás következtében tűz ütött ki a létesítmény 110 kilovoltos elektromos alállomásánál.

A megtámadott létesítmény stratégiai jelentőséggel bír az orosz energiaellátásban. Számos fővezetéken keresztül továbbít nyersolajat és finomított kőolajtermékeket, és innen látják el többek között a novorosszijszki kikötőt, valamint az ilszki és az afipszki olajfinomítókat is.

Példátlan katonai akció ukrán részről, J. D. Vance Budapestről üzent Zelenszkijnek és Putyinnak – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

