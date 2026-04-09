Még durvábban lecsapna az orosz trükközésre a nagyhatalom: megelégelte Európa, hogy a Kreml a bolondját járatja vele?

Franciaország az Oroszországhoz köthető, úgynevezett "árnyékflottával" szemben kiróható büntetések megduplázását helyezte kilátásba. A katonai tervezési törvény napirenden lévő módosítása szerint akár két év börtön és 300 ezer eurós (113 millió forintos) pénzbírság is várhat a szabályokat megszegő hajók üzemeltetőire - írta meg a France24.

A francia kormány a katonai tervezési törvény módosításával szigorítana a megfelelő felségjelzés nélkül közlekedő, vagy a megállási felszólításnak ellenszegülő hajókkal szemben. Mindez abból a törvénytervezetből derült ki, amelyet szerdán ismertetett az AFP hírügynökség.

A lépés egyértelműen az orosz árnyékflotta elleni komolyabb fellépést célozza, ezek a tankerek ugyanis a nyugati szankciókat megkerülve szállítanak orosz kőolajat.

A tervezet értelmében a szabálysértőkre akár kétéves börtönbüntetés és 300 ezer eurós pénzbírság is kiszabható, ami a jelenlegi büntetési tételek dupláját jelenti. A szankció a hajó tulajdonosára és üzemeltetőjére egyaránt vonatkozhat, de akár arra a személyre is, aki tényleges ellenőrzést gyakorol az adott vízi jármű irányítása felett.

Amennyiben a fedélzetre lépő hatósági személyek élete veszélybe kerül, a büntetés akár hét év szabadságvesztésre és 700 ezer eurós (263 millió forintos) bírságra is emelkedhet.

Az árnyékflotta tankerei a nyomon követés elkerülése végett rendszeresen váltogatják a felségjelzésüket, de gyakran előfordul az is, hogy érvénytelen lobogó alatt hajóznak.

Franciaország tavaly szeptember óta három olyan hajót tartóztatott fel, amelyeket az árnyékflottához tartozónak véltek.

A szigorítás előzménye egy múlt hónapban hozott francia bírósági ítélet. A bíróság távollétében egyéves börtönbüntetést szabott ki, és elfogatóparancsot adott ki egy kínai tartályhajó kapitánya ellen, aki tavaly megtagadta a megállási parancs teljesítését. A francia haditengerészet a nyugat-franciaországi partok előtt, nemzetközi vizeken állította meg a felségjelzés nélkül közlekedő, Boracay nevű tartályhajót. A gyanú szerint a jármű orosz kőolajat szállított Indiába. A kapitány arra hivatkozva halogatta a fedélzetre lépés engedélyezését, hogy meg kell várnia a hajótulajdonos jóváhagyását, ezért a haditengerészet végül kényszert alkalmazott.

Az oroszokhoz köthető fantomhajók nemcsak Franciaországban borzolják a kedélyeket. Mint megírtuk, szerdán egy orosz hadihajó két, vélhetően az árnyékflottához tartozó olajtankert kísért a La Manche csatornán, míg a brit haditengerészet egyik hajója követte őket. A brit Telegraph az incidensről úgy számolt be, hogy a Kreml ezzel "gúnyt űzött" Keir Starmer brit miniszterelnök korábbi bejelentéséből, miszerint a brit királyi haditengerészet feltartóztathatja és lefoglalhatja a brit felségvizeken hajózó "fantomtankereket".

A párizsi törvényhozásnak július 14-ig kell megvitatnia és elfogadnia a törvénytervezetet. Az Európai Unió jelenleg közel 600 olyan hajóval szemben tart fenn szankciókat, amelyek feltételezhetően az orosz árnyékflottához tartoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

