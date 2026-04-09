Meg se száradt a tinta a tűzszüneti megállapodás papírján, máris robbanásokat hallani Iránban

A Teherántól nyugatra fekvő Alborz tartományban, Karadzsban a helyiek három lövedéket észleltek. Ezt követően, a hajnali órákban egy robbanást is hallottak. Később további detonációk történtek Mehrsahrban hajnali 2 óra 28 perckor, majd Mehrsahr és Mohammadsahr környékén nagyjából 3 óra 45 perckor.

Az olajban gazdag, délnyugati Húzesztán tartomány központjában, Ahvázban két viszonylag erős robbanást hallottak a helyiek. Ezek helyi idő szerint 3 óra 11 perckor, illetve 3 óra 13 perckor történtek.

Az északnyugat-iráni Nyugat-Azerbajdzsán tartományban fekvő Mahábádban hajnali fél öt körül vadászgépek vagy más repülőgépek zajára lettek figyelmesek a lakosok.

A dél-iráni Fársz tartomány székhelyén, Sirázban a szemtanúk egy egymást követő robbanássorozatról számoltak be hajnali 4 óra 40 perc körül.

Az egyelőre nem lehet tudni, hogy kik lőtték ki a fegyvereket.

Az Egyesült Államok és Irán tegnap elméletileg tűzszünetet hirdetett, de kölcsönösen annak megszegésével vádolják egymást.

