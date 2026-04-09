Megjött a hárompontos figyelmeztetés: ha nem állítják le azonnal a bombázást, újra elszabadulhat a pokol

Mohammad Báger Gálibáf, Irán parlamenti házelnöke X-oldalán figyelmeztette a világot: Izrael megsértette és folyamatosan sérti a tűzszüneti megállapodást Libanon támadásával, ha ez így megy tovább, Teherán válaszolni fog.

Galibáf egy három pontból álló üzenetet tett közzé, melyben (ismét) a héten megkötött tűzszünet megsértésével vádolja Izraelt, mivel a zsidó állam folyamatosan bombázza Libanont.

Az üzenet pontjai a következők:

Libanon és az „ellenállás tengelye”, mint Irán szövetségesei, mind részesei a tűzszünetnek. Irán 10 pontos tervezetének rögtön első pontja ezzel kezdődik. Sebáz Sarif, Pakisztán miniszterelnöke egyértelműen hangsúlyozta, hogy Libanonra is kiterjed a tűzszünet (Pakisztán mediált az Irán és USA közti tárgyalásokban). A tűzszünet megsértésének explicit következményei lesznek, Irán ERŐS választ fog adni (az erős szót csupa nagybetűvel írta).

Azonnal el kell oltani ezt a tüzet”

– zárja üzenetét az iráni parlamenti házelnök.

Mohammad Báger Gálibáf volt az iráni vezető, akivel az USA a tűzszünetet letárgyalta.

