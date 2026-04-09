Megszólalt a Kreml: napokon belül tűzszünet jöhet az ukrajnai háborúban?
MTI
Oroszország nem jelent fenyegetést egyetlen olyan országra sem, amely nem szándékozik aláásni a biztonságát - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak csütörtökön Moszkvában. A Kreml szóvivője arra is válaszolt, hogy tavalyhoz hasonlóan kell-e húsvéti tűszünetre számítani Ukrajnában.

Oroszország nem jelent fenyegetést egyetlen olyan országra sem, amely nem szándékozik az oroszellenes tevékenység központjává válni, nem tervezi az orosz ajkú lakosság megsemmisítését, és nem szándékozik bármilyen módon aláásni az Oroszországi Föderáció biztonságát

- mondta.

Peszkov szerint Oroszország kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik minden országgal, beleértve az európai országokat is, amelyek "sajnos, továbbra is teljes mértékben elutasítanak bármiféle kapcsolatfelvételt".

A szóvivő ezzel Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnökének ezzel ellentétes csütörtöki, a francia parlament védelmi bizottságában elhangzott kijelentésére reagált.

Peszkov véleménye szerint Mandon azon aggodalmai, melyek szerint Oroszország állandó fenyegetést jelent a kontinensre, "teljesen alaptalanok".

Kérdésre válaszolva Peszkov elmondta, hogy

Vlagyimir Putyin elnök eddig nem hozott semmilyen döntést egy esetleges húsvéti fegyverszünet kihirdetéséről a "különleges hadművelet" övezetében.

Az ortodox húsvétot idén április 12-én ünneplik. Tavaly Oroszország háromnapos fegyverszünetet hirdetett ki húsvétkor.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban informális és bizalmi alapú kapcsolattartás áll fenn.

"De már régóta nem látunk különösebb kilátásokat a párbeszéd újraindítására. A közvetítők, akiknek szerepét amerikai kollégáink vállalták magukra,

jelenleg más ügyekkel vannak elfoglalva."

És mivel külpolitikájuk minden területén ugyanazt a közvetítői csoportot alkalmazzák, [a háromoldalú tárgyalásokban] egy bizonyos szünet állt be

- mondta Lavrov, feltehetően Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjaira, Jared Kushnerre és Steve Witkoffra utalva, akik jelenleg az iráni háború rendezésével foglalkoznak, és pénteken Pakisztánba lehetnek hivatalosak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

