Megszólalt a Kreml: napokon belül tűzszünet jöhet az ukrajnai háborúban?

Oroszország nem jelent fenyegetést egyetlen olyan országra sem, amely nem szándékozik az oroszellenes tevékenység központjává válni, nem tervezi az orosz ajkú lakosság megsemmisítését, és nem szándékozik bármilyen módon aláásni az Oroszországi Föderáció biztonságát
- mondta.
Peszkov szerint Oroszország kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik minden országgal, beleértve az európai országokat is, amelyek "sajnos, továbbra is teljes mértékben elutasítanak bármiféle kapcsolatfelvételt".
A szóvivő ezzel Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnökének ezzel ellentétes csütörtöki, a francia parlament védelmi bizottságában elhangzott kijelentésére reagált.
Peszkov véleménye szerint Mandon azon aggodalmai, melyek szerint Oroszország állandó fenyegetést jelent a kontinensre, "teljesen alaptalanok".
Kérdésre válaszolva Peszkov elmondta, hogy
Vlagyimir Putyin elnök eddig nem hozott semmilyen döntést egy esetleges húsvéti fegyverszünet kihirdetéséről a "különleges hadművelet" övezetében.
Az ortodox húsvétot idén április 12-én ünneplik. Tavaly Oroszország háromnapos fegyverszünetet hirdetett ki húsvétkor.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön újságíróknak kijelentette, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban informális és bizalmi alapú kapcsolattartás áll fenn.
"De már régóta nem látunk különösebb kilátásokat a párbeszéd újraindítására. A közvetítők, akiknek szerepét amerikai kollégáink vállalták magukra,
jelenleg más ügyekkel vannak elfoglalva."
És mivel külpolitikájuk minden területén ugyanazt a közvetítői csoportot alkalmazzák, [a háromoldalú tárgyalásokban] egy bizonyos szünet állt be
- mondta Lavrov, feltehetően Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjaira, Jared Kushnerre és Steve Witkoffra utalva, akik jelenleg az iráni háború rendezésével foglalkoznak, és pénteken Pakisztánba lehetnek hivatalosak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas
Trump már bizonyított, most a Tisza jöhet
Valami nagyon furcsa történik a magyar áramáraknál: nem azt látjuk, mint amit várnánk
Már az energiapiac sem a régi.
Megkongatták a vészharangot: a lakosság fizetheti meg az új brüsszeli energiaterv árát
Svédország ultimátumot küldött.
Durva fordulat az időjárásban: nagy károkat okozhat Magyarországon a fagy
Figyelmeztetnek a meteorológusok.
Váratlan fordulat: hatalmas ázsiai hajóhad tart az Egyesült Államok felé az iráni háború miatt
Amerika degeszre keresi magát.
A változatlanság gyönyörködtet – nem módosult tavaly óta az adófajták száma
A reklámadó mértéke az eddigi 0%-osról 7,5%-osra nő.
Mesterséges intelligencia alapú adatkezelés alakítja át az energia- és kibocsátási riportálást
Valós idejű adatok és gépi tanulás.
Megszólalt az ukrán főparancsnok: pótolhatatlan veszteségeket szenved Oroszország, de a Kreml nem hagyja ezt annyiban, sőt
Rajta van az ügyön az orosz hadsereg.
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Tényleg tönkretette a lakásdrágulás az Otthon Startra pályázók helyzetét?
Megjelentek a KSH adatai a lakásárak 2025. IV. negyedévi alakulásáról. Érdemi áremelkedést lehetett látni, de vajon a második félévben látott drágulás kompenzálta-e az Otthon Start indulá
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!