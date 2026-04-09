Megszólalt az ukrán főparancsnok: pótolhatatlan veszteségeket szenved Oroszország, de a Kreml nem hagyja ezt annyiban, sőt

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint immár négy hónapja több orosz katonát vonnak ki a harcból az ukrán drónegységek, mint amennyit Oroszország mozgósítani tud. Mindeközben azonban Moszkva is ráfeküdt saját drónalakulatainak bővítésére - közölte Olekszandr Szirszkij a Telegramon.

Szirszkij szerint 2025 decembere óta az ukrán drónalakulatok folyamatosan nagyobb élőerő-veszteséget okoznak Oroszországnak, mint amennyit az újonnan besorozott katonákkal pótolni tudnak. Márciusban az ezen egységek által okozott összesített személyi veszteség 29 százalékkal nőtt februárhoz képest a főparancsnok szerint.

A főparancsnok adatai alapján a drónegységek naponta átlagosan több mint 11 ezer harci bevetést hajtanak végre.

Márciusban az igazoltan megsemmisített célpontok száma 50 százalékkal nőtt a februárihoz képest, így meghaladta a 150 ezret.

Szirszkij külön kiemelte a közepes hatótávolságú csapásmérő képességek hatékonyságának javulását. Az ukrán erők közel 350 csapást mértek az ellenség hadműveleti mélységében, 30-120 kilométeres távolságban.

Az ukrán erők – az egyéb célpontok mellett – 143 ellenséges logisztikai létesítményt és lőszerraktárt, 52 orosz parancsnoki álláspontot, valamint 20 kőolajipari és energetikai létesítményt is megsemmisítettek Szirszkij állítása szerint.

Szirszkij hírszerzési adatokra hivatkozva ugyanakkor közölte, hogy

április elejére az orosz haderő 101 ezer főre növelte a drónalakulatainak létszámát,

ezt a kapacitást pedig 2026 végéig 165 500 főre tervezik bővíteni. A főparancsnok hangsúlyozta, hogy ebben a "kritikus küzdelemben" Ukrajna nem engedheti meg magának a szünetet, éppen ezért a fegyveres erők különböző haderőnemeinél folyamatosan zajlik a drónegységek fejlesztése.

