Megtörtént az, amire a háború kezdete óta nem volt példa: hirtelen elhallgattak a fegyverek a rettegő térségben

Úgy néz ki, egyelőre tartja magát Irán a tűzszünethez: az Öböl menti államok április 9-én egyetlen iráni katonai csapásról sem számoltak be.

Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Katar és Omán egyaránt megerősítette, hogy

a nap folyamán nem érte területüket iráni rakéta- vagy dróncsapás.

Az Emírségek védelmi minisztériuma közleményben jelentette be, hogy az ország "bármiféle légi fenyegetéstől mentes volt". Szaúd-Arábia, Katar és Omán hadserege szintén nem adott ki jelentést újabb támadásokról.

Bahrein frissített összesítést tett közzé a konfliktus során Irán által indított rakéták és drónok számáról. A közzétett adatok szerint április 9-én nem történt újabb csapás.

A háború kitörése óta ez az első alkalom, hogy tartósabb szünet állt be az iráni légitámadásokban az Öböl térségében, tegnap Irán még támadta szomszédait, annak ellenére, hogy a tűzszünet még érvényben volt.

