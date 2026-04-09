Nem várt fordulat: mindenki Kínától fog függni, ha menekülni akar a háborús olajválságból

Jacky Tang szerint Kína egyedülálló helyzetben van. A világ legnagyobb zöldtechnológia-gyártójaként épp azokat a berendezéseket tudja szállítani,
amelyekre a közel-keleti olajimporttól szabadulni vágyó kormányoknak szükségük van
- erről itt írtunk részletesen:
A szakember úgy véli, hogy Japán, Dél-Korea és India egyaránt kénytelen lesz diverzifikálni az energiamixét. Az ehhez szükséges eszközök pedig elkerülhetetlenül Kínából érkeznek majd.
Az ország energetikai átállása már a számokban is megmutatkozik. Az Ember kutatóintézet idei jelentéséből kiderül, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású források ma már az áramtermelés közel 40 százalékát adják. Ez jelentős növekedés a tíz évvel ezelőtti, nagyjából 25 százalékos arányhoz képest. A Barclays becslése szerint a megújuló energiaforrások a telepített kapacitás mintegy felét teszik ki. A bank vezető kínai közgazdásza, Csien Csang szerint
az elmúlt évtized megújulóenergia-fejlesztései és az elektrifikáció érdemben csökkentették Kína kitettségét az energiapiaci sokkoknak
- és az olaj és a földgáz ma már csak marginális szerepet tölt be az ország áramtermelésében.
A Lombard Odier elemzése rámutat, hogy Kína hosszú távú elektrifikációs stratégiája mellett a stratégiai olajtartalékok felhalmozása is hatékony rövid távú puffert jelent az olajár-emelkedésekkel szemben. Mindez együttesen az átlagosnál jóval ellenállóbbá teszi az országot a jelenlegi piaci turbulenciákkal szemben.
Tang ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a kínai zöldtechnológiai szektorban rendkívül éles a verseny. Az évekig tartó hipergyors növekedés jelentősen lenyomta az árakat, ami számos vállalatot ellehetetlenített. Ebben a helyzetben azok a cégek lehetnek a nyertesek, amelyek egészséges mérleggel, erős fundamentumokkal és árazási erővel rendelkeznek, valamint képesek felvásárlásokat is finanszírozni.
A probléma megoldása érdekében Kína legújabb ötéves tervében már visszafogták a napenergia-szektor hangsúlyát. Emellett több terméknél, köztük a napelemcelláknál is csökkentik vagy teljesen megszüntetik az export utáni adóvisszatérítéseket. Ezzel a lépéssel a kereskedelmi egyensúlytalanságokat érő nemzetközi kritikákra is reagálnak. Tang szerint Peking eltökélt abban, hogy az árak versenyképesek maradjanak, miközben a vállalatok túlélését is igyekszik biztosítani.
Eközben a kínai részvények a háború első heteiben a legjobban teljesítők között voltak az S&P Global Clean Energy Transition Indexben.
Ez a kezdeti nyereség azonban azóta nagyrészt elolvadt. Tang ügyfelei a portfóliójukban jellemzően 10-15 százalékot allokálnak kínai zöldenergia-részvényekre. A magas volatilitás miatt egyelőre nem is javasolják ezeknek a papíroknak a jelentős túlsúlyozását.
