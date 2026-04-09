NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Nyíltan beismerte a hadvezetés: esélytelen katonai erővel teljesen felszámolni a Hezbollahot
Portfolio
Saját bevallása szerint Izrael megállapodott Washingtonnal arról, hogy mindaddig folytathatja a Hezbollah elleni katonai műveleteket, amíg le nem fegyverzi a szervezetet. Mindeközben azonban az izraeli vezetés elismerte, hogy alábecsülte a milícia képességeit - tudósított az Al Jazeera.

Az izraeli hadvezetés különösen aggasztónak tartja a Hezbollah közepes hatótávolságú rakétáit, amelyek Izrael középső területeit is elérhetik. A szervezet fegyverarzenálja tehát a korábban feltételezettnél is komolyabb fenyegetést jelent.

A tegnap kora hajnalban életbe lépett tűzszünet bejelentése óta az izraeli csapások jelentősen felerősödtek. Elemzők szerint Izrael a Hezbollah elleni fokozott fellépéssel igyekszik ellensúlyozni, hogy az iráni fronton nem sikerült elérnie a kitűzött stratégiai célokat. Noha a hivatalos álláspont szerint a libanoni hadszíntér és az Iránnal szembeni konfliktus két különálló ügy, a gyakorlatban a kettő szorosan összefügg.

Az izraeli hadsereg ugyanakkor nyíltan elismerte, hogy a Hezbollah teljes lefegyverzése csak Libanon teljes megszállásával lenne megvalósítható,

amit maga a katonai vezetés is kivitelezhetetlennek tart. Emiatt egyetlen járható útnak a politikai rendezést nevezték meg, amelynek keretében a libanoni kormány és a helyi hadsereg vállalná a milícia lefegyverzésének felelősségét.

Még több Globál

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán
Egy napot sem bírt ki a tűzszünet, teljes a káosz Irán környékén - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
Borult a terv, J.D. Vance sietve távozott Magyarországról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility