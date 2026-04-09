Nyíltan beismerte a hadvezetés: esélytelen katonai erővel teljesen felszámolni a Hezbollahot

Az izraeli hadvezetés különösen aggasztónak tartja a Hezbollah közepes hatótávolságú rakétáit, amelyek Izrael középső területeit is elérhetik. A szervezet fegyverarzenálja tehát a korábban feltételezettnél is komolyabb fenyegetést jelent.

A tegnap kora hajnalban életbe lépett tűzszünet bejelentése óta az izraeli csapások jelentősen felerősödtek. Elemzők szerint Izrael a Hezbollah elleni fokozott fellépéssel igyekszik ellensúlyozni, hogy az iráni fronton nem sikerült elérnie a kitűzött stratégiai célokat. Noha a hivatalos álláspont szerint a libanoni hadszíntér és az Iránnal szembeni konfliktus két különálló ügy, a gyakorlatban a kettő szorosan összefügg.

Az izraeli hadsereg ugyanakkor nyíltan elismerte, hogy a Hezbollah teljes lefegyverzése csak Libanon teljes megszállásával lenne megvalósítható,

amit maga a katonai vezetés is kivitelezhetetlennek tart. Emiatt egyetlen járható útnak a politikai rendezést nevezték meg, amelynek keretében a libanoni kormány és a helyi hadsereg vállalná a milícia lefegyverzésének felelősségét.

