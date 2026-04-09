Óriási bejelentés: Netanjahu rábólintott a békülési ajánlatra, úgy néz ki, tényleg véget ér a pusztító háború

Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök ma este bejelentette: Bejrút megkereste Izraelt, hogy azonnali tűzszüneti tárgyalásokat szeretnének kezdeni Jeruzsálemmel.

A miniszterelnök pozitív választ adott Libanonnak, Jozef Aun libanoni elnök pedig megerősítette, hogy azonnal tárgyalni kezdenek egy tűzszünet nyélbe ütéséről.

Az egyetlen megoldás a jelenlegi szituációra Libanonban a tűzszünet Libanon és Izrael közt”

– közölte a bejrúti vezető.

Irán hivatalosan nem a libanoni hadsereggel és Libanonnal, hanem az ország jelentős részét ellenőrző Hezbollahhal áll harcban, viszont a konfliktus elsődleges elszenvedője a libanoni civil lakosság – több ezren haltak meg és az ország ötöde vált menekültté néhány hét alatt. A Hezbollah hivatalosan nem tárgyal Izraellel, viszont ha Jeruzsálem és Bejrút a két fél számára elfogadható békefeltételekben állapodik meg, az IDF leállítja a támadásokat és vélhetően a Hezbollah is visszavonul majd.

A tárgyalás azért is lenne fontos, mert Irán szerint a napokban megkötött iráni-amerikai tűzszünet értelmezésük szerint Libanonra is kiterjed – megtorlással fenyegetőznek, mivel úgy látják, Izrael Libanon támadásával megsértette a fegyvernyugvás feltételeit.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images