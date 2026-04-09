Oroszországból jött a figyelmeztetés: ha ez így megy tovább, totálisan borulnak a béketárgyalások

Oroszország külügyminisztériuma elítélő közleményt adott ki, melyben Izraelt bírálják, amiért folytatják a Libanon elleni támadásokat, Moszkva tart attól, hogy a béketárgyalások Irán-amerikai vonalon is borulhatnak.

Ezek a tettek csupán eszkalálódó humanitárius katasztrófa felé lökik Libanont és tovább rombolják az eleve súlyos gazdasági és társadalmi helyzetet”

– közölte Moszkva.

Oroszország arra is figyelmeztet, hogy szerintük, ha

Izrael tovább bombázza Libanont, teljesen borulhatnak az Irán és Amerika közt zajló béketárgyalások.

Moszkva Teherán szoros szövetségese, Irán pedig többször is figyelmeztetett, hogy „megbüntetik” Izraelt, ha nem hagy fel Libanon és a Hezbollah további támadásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images