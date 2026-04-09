Pánik a piacokon: támadás ért egy kritikus olajvezetéket, elképesztő drágulás indult meg

Az olajkereskedésben az egyik, Európába szállított amerikai nyersolajrakomány
több mint 20 dollárral a tőzsdei Brent referenciaár fölött kelt el
- írta meg a Bloomberg.
A Dated Brent a fizikai leszállításra vonatkozó olajár, ami jelentősen elszakadt a pénzpiacok által is kereskedett, "papír alapú" tőzsdei Brent olajártól. Ez azért fordulhat elő, mert sok pénzügyi termék (különösen az opciók, határidős ügyeltek) csak a mögöttes árú - jelen esetben kőolaj - mozgását követi le, amelyből a kereskedők profitálhatnak, de fizikai leszállítás nem feltétlenül történik.
Hatalmasra nyílt az olló: a hírügynökség adatai alapján szerdán négy különböző nyersolajtípusra is 20 dollárt meghaladó - az ománi olaj esetében az elképesztő 150 dollárt is elérő - felárral érkeztek vételi ajánlatok, miközben további nyolc ajánlat válasz nélkül maradt.
Normális piaci körülmények között ezek a prémiumok jellemzően csupán néhány dollárt tesznek ki.
A kiugró felárak hátterében az áll, hogy a fegyverszüneti megállapodás ellenére, ami úgy néz ki 24 órát sem bírt ki, a Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt blokád alatt áll. Sőt, a tegnapi napon támadás érte Szaúd-Arábia kritikus olajvezetékét, ami átmeneti és részleges megoldást nyújt a Perzsa-öbölbe beragadt olajszállítmányok piacra juttatásában.
Saudi East West Pipeline is on Fire. This means oil flows to Yanbu has now been limited. Main pressurization and pumping station likely damaged https://t.co/w7gFiFwvTd pic.twitter.com/0mYJ4Rd1gS https://t.co/w7gFiFwvTd— Ali (@MerruX) April 8, 2026
Ezért mivel a fizikai szállítások továbbra is akadoznak,
a kereskedők hatalmas prémiumokat hajlandók fizetni az elérhető készletekért.
Bioüzemanyagok: a „jó, ha van” megoldásból válságkezelő eszköz?
A Hormuzi-szoros blokádja reflektorfényt adott a válságálló alternatíváknak.
Szelídült a hazai infláció, de mi lesz vele a választások után?
A tűzszünet is jót tehet a pénzromlás ütemének.
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Megszólaltak a profik.
Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: elszabadulhatnak az árak, ha elbukik a törékeny fegyverszünet
Tartósan magasan maradhat az olaj ára.
Tragikus pusztítás: földrengések és árvizek sújtják az ázsiai országot, 148 halottról tudni
Ezrek vesztették el az otthonukat.
Kimondta a pénzügyminiszter: tömegével menekülnek a kriptocégek Amerikából, most dobják a mentőövet
Scott Bessent véleménycikket írt.
Egy Modigliani-festmény ügyében a világ egyik legtekintélyesebb képkereskedője ellen döntött a bíróság
Sok évtizedes rejtély végére tettek pontot.
Megnyugtató hírek érkeztek Magyarország szomszédjából: rekordot mértek a gigantikus finomítónál
Véget ért a karbantartás.
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Tényleg tönkretette a lakásdrágulás az Otthon Startra pályázók helyzetét?
Megjelentek a KSH adatai a lakásárak 2025. IV. negyedévi alakulásáról. Érdemi áremelkedést lehetett látni, de vajon a második félévben látott drágulás kompenzálta-e az Otthon Start indulá
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!