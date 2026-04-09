Pánik a piacokon: támadás ért egy kritikus olajvezetéket, elképesztő drágulás indult meg

Az amerikai-iráni tűzszünet ellenére, amely kérészéletűnek látszik, a fizikai olajpiac továbbra is rendkívül feszes, a nyersolajszállítmányok soha nem látott felárakkal cserélnek gazdát. Ez egy nagyon érdekes olajpiaci dinamikára mutat rá.

Az olajkereskedésben az egyik, Európába szállított amerikai nyersolajrakomány

több mint 20 dollárral a tőzsdei Brent referenciaár fölött kelt el

- írta meg a Bloomberg.

A Dated Brent a fizikai leszállításra vonatkozó olajár, ami jelentősen elszakadt a pénzpiacok által is kereskedett, "papír alapú" tőzsdei Brent olajártól. Ez azért fordulhat elő, mert sok pénzügyi termék (különösen az opciók, határidős ügyeltek) csak a mögöttes árú - jelen esetben kőolaj - mozgását követi le, amelyből a kereskedők profitálhatnak, de fizikai leszállítás nem feltétlenül történik.

Hatalmasra nyílt az olló: a hírügynökség adatai alapján szerdán négy különböző nyersolajtípusra is 20 dollárt meghaladó - az ománi olaj esetében az elképesztő 150 dollárt is elérő - felárral érkeztek vételi ajánlatok, miközben további nyolc ajánlat válasz nélkül maradt.

Normális piaci körülmények között ezek a prémiumok jellemzően csupán néhány dollárt tesznek ki.

A kiugró felárak hátterében az áll, hogy a fegyverszüneti megállapodás ellenére, ami úgy néz ki 24 órát sem bírt ki, a Hormuzi-szoros továbbra is nagyrészt blokád alatt áll. Sőt, a tegnapi napon támadás érte Szaúd-Arábia kritikus olajvezetékét, ami átmeneti és részleges megoldást nyújt a Perzsa-öbölbe beragadt olajszállítmányok piacra juttatásában.

Saudi East West Pipeline is on Fire. This means oil flows to Yanbu has now been limited. Main pressurization and pumping station likely damaged https://t.co/w7gFiFwvTd pic.twitter.com/0mYJ4Rd1gS https://t.co/w7gFiFwvTd — Ali (@MerruX) April 8, 2026

Ezért mivel a fizikai szállítások továbbra is akadoznak,

a kereskedők hatalmas prémiumokat hajlandók fizetni az elérhető készletekért.

Ha szeretnél többet megtudni a papír és fizikai olajárak közötti különbségről, akkor hallgasd meg legújabb Invest adásunkat:

