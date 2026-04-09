Példátlan katonai akció ukrán részről, J. D. Vance Budapestről üzent Zelenszkijnek és Putyinnak – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Egy orosz katona bakija vezetett a hadtörténelmi sikerhez: olyat ugrottak meg az ukránok, amire még nem volt példa
Ukrán tengerészgyalogosok brit gyártmányú drónokkal romboltak le egy orosz kézen lévő hidat a Dnyipro egyik mellékága felett. A művelet a drónhadviselés új fejezetét nyitotta meg, ugyanis ez lehetett a legelső alkalom, amikor harci körülmények között, egy drónok vezette akció keretében robbantottak fel hidat - írja a Telegraph.
Ukrán jelentés
Oroszország mára virradóra 119 darab drónnal támadta Ukrajnát, az ukrán légvédelem közlése szerint ezek közül 99 pilóta nélküli repülőeszközt lelőttek.
16 drónbecsapódást jegyeztek fel 11 helyszínen, alábbhulló törmelékről négy esetben érkezett jelentés.
