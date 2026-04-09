NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Példátlan katonai akció ukrán részről, J. D. Vance Budapestről üzent Zelenszkijnek és Putyinnak – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Példátlan katonai akció ukrán részről, J. D. Vance Budapestről üzent Zelenszkijnek és Putyinnak – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
Az ukrán haderő tavaly brit drónokat használt egy, az oroszok által ellenőrzött híd megsemmisítésére Herszonban. Az eredetileg lehetetlennek vélt művelet a legelső eset volt a hadtörténelemben ukrán tisztek szerint, amikor harci körülmények között, egy drónok vezette akció keretében robbantottak fel hidat - írja a brit Telegraph. A Budapestet tegnap késő éjjel elhagyó J. D. Vance amerikai alelnök csütörtökön kijelentette: Ukrajna és Oroszország számára sem éri meg, hogy "néhány négyzetkilométeren alkudozzanak", és emiatt folytatódjon a háború. "Megéri emiatt további több százezer orosz és ukrán fiatal életet elveszíteni? Megéri ez a várhatóan hónapokig vagy akár évekig tartó magasabb energiaárakat és gazdasági károkat? Szerintünk a válasz egyértelműen nem. De hát, tudják, ketten kellenek a tangózáshoz" - vélekedett az amerikai alelnök, aki szerint az Egyesült Államok "csak kinyithatja az ajtót", azon a háborúzó feleknek kell átsétálniuk. Cikkünk folyamatosan frissül.
Megosztás

Egy orosz katona bakija vezetett a hadtörténelmi sikerhez: olyat ugrottak meg az ukránok, amire még nem volt példa

Ukrán tengerészgyalogosok brit gyártmányú drónokkal romboltak le egy orosz kézen lévő hidat a Dnyipro egyik mellékága felett. A művelet a drónhadviselés új fejezetét nyitotta meg, ugyanis ez lehetett a legelső alkalom, amikor harci körülmények között, egy drónok vezette akció keretében robbantottak fel hidat - írja a Telegraph.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ukrán jelentés

Oroszország mára virradóra 119 darab drónnal támadta Ukrajnát, az ukrán légvédelem közlése szerint ezek közül 99 pilóta nélküli repülőeszközt lelőttek.

16 drónbecsapódást jegyeztek fel 11 helyszínen, alábbhulló törmelékről négy esetben érkezett jelentés.

Megosztás

Szerdai hírfolyamunkat itt olvashatják vissza:

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility