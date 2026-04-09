Példátlan katonai akció ukrán részről, Putyin kétnapos tűzszünetet hirdetett – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szélsőséges szervezetnek minősítette a Memorial mozgalmat csütörtökön az orosz legfelsőbb bíróság, és betiltotta oroszországi tevékenységét. A döntés, amelyet zárt tárgyaláson hoztak meg, azonnal hatályba lépett.

A Memorial a '80-as évek végén jött létre a politikai elnyomás kutatásával foglalkozó szervezetként, egyik alapítója Andrej Szaharov akadémikus volt. Hamarosan a Szovjetunióban, majd Oroszországban a politikai elnyomás kutatásának legnagyobb központjává vált, amely az emberi jogok védelmével is foglalkozott.

Oroszországban 2016-ban felvették a külföldi ügynökök nyilvántartásába. 2021. december 29-én a moszkvai városi bíróság a fővárosi ügyészség keresete alapján elrendelte az azonos nevű emberi jogi központ felszámolását a külföldi ügynökök tevékenységére vonatkozó szabályok megsértése miatt.

2023-ban Genfben megalakult a Memorial nemzetközi egyesület, amelynek az orosz legfelsőbb bíróság által felszámolt Nemzetközi Memorial szervezet 15 tagszervezete lett a tagja. Az orosz hatóságok idén "nemkívánatos" szervezetnek nyilvánították ezt az egyesületet, szintén a külföldi ügynökök tevékenységére vonatkozó szabályok megsértése címén.

A Memorial 2022-ben a háborús bűncselekmények, emberi jogi és hatalommal való visszaélések dokumentálására irányuló erőfeszítéseiért 2022-ben Alesz Bjaljacki fehérorosz aktivistával és az ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központtal megosztva kapta a Nobel-békedíjat.

