Példátlan katonai akció ukrán részről, Putyin kétnapos tűzszünetet hirdetett – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Tűzszünetet jelentett be Vlagyimir Putyin az egész ukrán frontra!
Haladékot kapott Magyarország és Szlovákia – Brüsszel egy időre meghátrál az orosz olajtilalommal
Az Európai Unió egyelőre elhalasztja annak a jogszabálynak a bemutatását, amely 2027 végéig teljesen megtiltotta volna az orosz olaj importját az EU-ban. Így Magyarország és Szlovákia egyelőre plusz időhöz jutott. A tervezet elkészült, de az iráni háború okozta kibontakozó energiaválság miatt jelenleg nincs mögötte elég politikai támogatás – tudta meg a Handelsblatt.
Bekövetkezett az, amitől sokan féltek: újfajta légi fenyegetés miatt vezetnek be riadókészültséget a NATO keleti szárnyán
Észtország útmutatót dolgoz ki a lakosság számára arra az esetre, ha drónok lépnének be az ország légterébe. A balti állam egyre gyakrabban szembesül azzal, hogy az ukrajnai háború miatt pilóta nélküli légi járművek tévednek a területére - számolt be az Ukrinform.
Keményen visszaszólt az amerikai alelnöknek Zelenszkij: kíméletlen őszinteséggel mondta ki a béke feltételét
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen reagált J. D. Vance amerikai alelnök kijelentésére. Vance arról beszélt Budapesten, hogy szerinte a tárgyalások már csak "néhány négyzetkilométernyi területről szóló alkudozásról" szólnak. Az államfő hangsúlyozta, hogy az amerikai alelnök nem vesz részt az Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti egyeztetéseken, ezért nem látja át a helyzetet - írta az Ukrinform.
Barátság kőolajvezeték: megszólalt Volodomir Zelenszkij, miért állítják helyre az olajtranzitot
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna kész helyreállítani a Barátság-vezeték működését, de ezért cserébe azt várja, hogy az Európai Unió oldja fel a tranzit körül kialakult politikai és pénzügyi blokádot. Az ukrán elnök világossá tette, hogy az orosz olajszállítást személyes okokból ellenzi, ugyanakkor Kijev a nemzetközi kötelezettségekre tekintettel mégis hajlandó elvégezni a szükséges javításokat. A vita közben már jóval túlmutat az energiaellátáson: Magyarország és Szlovákia uniós pénzügyi ügyekben is nyomást gyakorol, J.D. Vance pedig már azzal vádolja Ukrajnát, hogy az energiaszállításokat politikai fegyverként használja.
Kimondta az európai államfő: Donald Trump sokkal többet ártott a NATO-nak, mint Vlagyimir Putyin
Petr Pavel cseh elnök szerint Donald Trump az elmúlt hetekben többet ártott a NATO hitelességének, mint Vlagyimir Putyin az elmúlt évek folyamán. A NATO katonai bizottságának volt elnöke az iráni háborúval kapcsolatos amerikai kritikát is "enyhén szólva igazságtalannak" nevezte - írja a Guardian.
Bejelentette Zelenszkij: hamarosan folytatódnak a béketárgyalások Oroszországgal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, "a közeljövőben" háromoldalú tárgyalásra kerül sor az orosz-ukrán háború lezárásáról az Egyesült Államok részvételével. A találkozó pontos formátumát, helyszínét és időpontját ugyanakkor még nem véglegesítették.
Még durvábban lecsapna az orosz trükközésre a nagyhatalom: megelégelte Európa, hogy a Kreml a bolondját járatja vele?
Franciaország az Oroszországhoz köthető, úgynevezett "árnyékflottával" szemben kiróható büntetések megduplázását helyezte kilátásba. A katonai tervezési törvény napirenden lévő módosítása szerint akár két év börtön és 300 ezer eurós (113 millió forintos) pénzbírság is várhat a szabályokat megszegő hajók üzemeltetőire - írta meg a France24.
Váratlant húzott Oroszország: hadihajó tűnt fel a NATO partjainál, egyetlen szikra elég lehet az összecsapáshoz
Egy orosz hadihajó szerdán két, szankciókkal sújtott olajtankert kísért a La Manche csatornán, míg a brit haditengerészet egyik hajója követte őket - írja a Reuters. A brit Telegraph az incidensről úgy számolt be, hogy a Kreml ezzel "gúnyt űzött" Keir Starmer brit miniszterelnök korábbi fenyegetéséből.
Nobel-békedíjas emberi jogi szervezetet tiltottak be Oroszországban
Szélsőséges szervezetnek minősítette a Memorial mozgalmat csütörtökön az orosz legfelsőbb bíróság, és betiltotta oroszországi tevékenységét. A döntés, amelyet zárt tárgyaláson hoztak meg, azonnal hatályba lépett.
A Memorial a '80-as évek végén jött létre a politikai elnyomás kutatásával foglalkozó szervezetként, egyik alapítója Andrej Szaharov akadémikus volt. Hamarosan a Szovjetunióban, majd Oroszországban a politikai elnyomás kutatásának legnagyobb központjává vált, amely az emberi jogok védelmével is foglalkozott.
Oroszországban 2016-ban felvették a külföldi ügynökök nyilvántartásába. 2021. december 29-én a moszkvai városi bíróság a fővárosi ügyészség keresete alapján elrendelte az azonos nevű emberi jogi központ felszámolását a külföldi ügynökök tevékenységére vonatkozó szabályok megsértése miatt.
2023-ban Genfben megalakult a Memorial nemzetközi egyesület, amelynek az orosz legfelsőbb bíróság által felszámolt Nemzetközi Memorial szervezet 15 tagszervezete lett a tagja. Az orosz hatóságok idén "nemkívánatos" szervezetnek nyilvánították ezt az egyesületet, szintén a külföldi ügynökök tevékenységére vonatkozó szabályok megsértése címén.
A Memorial 2022-ben a háborús bűncselekmények, emberi jogi és hatalommal való visszaélések dokumentálására irányuló erőfeszítéseiért 2022-ben Alesz Bjaljacki fehérorosz aktivistával és az ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központtal megosztva kapta a Nobel-békedíjat.
(MTI)
Megszólalt a Kreml: napokon belül tűzszünet jöhet az ukrajnai háborúban?
Oroszország nem jelent fenyegetést egyetlen olyan országra sem, amely nem szándékozik aláásni a biztonságát - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak csütörtökön Moszkvában. A Kreml szóvivője arra is válaszolt, hogy tavalyhoz hasonlóan kell-e húsvéti tűszünetre számítani Ukrajnában.
Amíg mindenki máshová figyelt, orosz tengeralattjárók indultak az európai nagyhatalom felé – Most lehullott a lepel a titkos akcióról
Az Egyesült Királyság hadereje orosz tengeralattjárókat rettentett el, amelyek mintegy egy hónapon át tartózkodtak brit vizeken, fenyegetve a szigetország tenger alatti kábeleit és csővezetékeit - számol be a Reuters a londoni kormány csütörtöki bejelentéséről.
Katonák holttesteit cserélte ki Moszkva és Kijev
Oroszország ezer ukrán katona holttestét adta át Ukrajnának 41 elhunyt oroszért cserébe, idézi az RBC hírportál az orosz törvényhozót, Samszail Szaraljevet a Reuters szerint.
Orosz jelentés
Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 69 ukrán drónt fogott el Oroszország felett - jelentette az orosz védelmi minisztérium.
A közlemény szerint egy ember meghalt egy Krasznodári határterületen végrehajtott dróntámadás következtében.
(TASZSZ)
Hazaárulás vádjával őrizetbe vették Oroszországban a Szabad Európa volt tudósítóját
Őrizetbe vette az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) a Bajkálontúli határterületen a Szabad Európa Rádió egyik korábbi külső munkatársát államellenes tevékenység gyanújával - derült ki a szervezet sajtószolgálatának tájékoztatásából.
"A Szövetségi Biztonsági Szolgálat a Bajkálontúli határterületen megakadályozta egy 1960-ban született orosz állampolgár jogellenes tevékenységét, akit hazaáruláson értek tetten" - áll a közleményben. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték.
A hatóságok megállapították, hogy a szibériai Csitában élő férfi korábban a Szabad Európa Rádió külső munkatársa volt. Az ukrán fél segítése érdekében csatlakozott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által ellenőrzött Telegram üzenetküldő csoporthoz, és információkat adott át nekik a "különleges katonai művelet" menetének bemutatására szakosodott helyi nyomtatott kiadvány információs forrásairól, valamint a régió egyik kulcsfontosságú infrastrukturális létesítményéről, hogy számítógépes támadásokat hajthassanak végre ellenük - közölte az FSZB.
A sajtószolgálat ismertette, hogy "az ukrán titkosszolgálatoktól kapott információkat számítógépes támadások végrehajtására használták fel a megjelölt objektumok ellen, ami ideiglenesen megnehezítette a régiós hatóságok számára feladataik ellátását".
A házkutatás során a letartóztatottnál olyan számítástechnikai és kommunikációs eszközöket foglaltak le, amelyek "az ország biztonsága ellen irányuló tevékenységét bizonyító információkat tartalmaztak".
(MTI)
Megszólalt az ukrán főparancsnok: pótolhatatlan veszteségeket szenved Oroszország, de a Kreml nem hagyja ezt annyiban, sőt
Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint immár négy hónapja több orosz katonát vonnak ki a harcból az ukrán drónegységek, mint amennyit Oroszország mozgósítani tud. Mindeközben azonban Moszkva is ráfeküdt saját drónalakulatainak bővítésére - közölte Olekszandr Szirszkij a Telegramon.
Lángokban Oroszország egyik fontos olajipari létesítménye: videón az ukrán támadás következménye
Mára virradóra ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodári határterület egyik kulcsfontosságú olajipari létesítményét. A célpont a krimszki távvezeték alállomása volt, amely a régió olajinfrastruktúrájának egyik csomópontja - írja az Ukrinform.
Számos ukrán régióban vannak halottjai és sérültjei az orosz támadásoknak
A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja környékét legalább nyolc alkalommal érte orosz támadás az éjszaka folyamán - közölte Ivan Fedorov katonai kormányzó Telegramon közzétett jelentését idézve az Unian hírügynökség.
A Balabine nagyközséget ért csapások következtében egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, több családi ház megsemmisült, illetve megrongálódott - fűzte hozzá a megyevezető.
Harkivban 18 települést ért támadás, egy falut ért csapásban egy idős nő meghalt, hárman megsérültek.
Donyeck régióban hat lakos szenvedett sérüléseket az elmúlt nap folyamán orosz támadások következtében.
Szumit az orosz haderő több mint százszor támadta az elmúlt 24 órában. 36 települést vettek célba, egy nő megsérült.
Dnyipropetrovszk megyében egy 28 éves nő és egy 49 éves férfi megsebesült az éjszakai légi- és tüzérségi támadásokban - tette közzé Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó. A megyevezető jelentése szerint az orosz hadsereg több mint 10 alkalommal mért csapást három járás településeire, többszintes épületekben, családi házakban, üzlethelyiségekben keletkeztek károk Pokrovszk, Nyikopol, Cservonohrihorivka és Pavlohrad körzetében.
(MTI, Ukrinfrom)
Kimondta Zelenszkij: Putyin összejátszik Amerika ádáz ősellenségével, amit Trump vígan, szó nélkül végignéz
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja azokat a bizonyítékokat, melyek szerint Oroszország segíti Iránt a közel-keleti amerikai katonai bázisok célba vételében. Az ukrán államfő úgy véli, mindez azért történik, mert Washington "megbízik" Vlagyimir Putyinban - írja a Guardian.
Egy orosz katona bakija vezetett a hadtörténelmi sikerhez: olyat ugrottak meg az ukránok, amire még nem volt példa
Ukrán tengerészgyalogosok brit gyártmányú drónokkal romboltak le egy orosz kézen lévő hidat a Dnyipro egyik mellékága felett. A művelet a drónhadviselés új fejezetét nyitotta meg, ugyanis ez lehetett a legelső alkalom, amikor harci körülmények között, egy drónok vezette akció keretében robbantottak fel hidat - írja a Telegraph.
Ukrán jelentés
Oroszország mára virradóra 119 darab drónnal támadta Ukrajnát, az ukrán légvédelem közlése szerint ezek közül 99 pilóta nélküli repülőeszközt lelőttek.
16 drónbecsapódást jegyeztek fel 11 helyszínen, alábbhulló törmelékről négy esetben érkezett jelentés.
