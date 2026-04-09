Riasztó bejelentést tett az iszlamista rezsim: elbukott Amerika egyik legfontosabb követelése

Eslami azt mondta még a délelőtti órákban, hogy az Egyesült Államok és Izrael nem éri el a célját, mivel „nem fog sikerülni korlátozniuk Irán dúsítási programját”.

Ellenségeink azon állításai és követelései, hogy korlátozzák Irán dúsítási programját, csupán vágyak, amelyeket el fogunk temetni

– hangsúlyozta.

A téma az egyik sarokpontja Washington és Teherán kapcsolatának, mivel Amerika azt gyanítja, hogy az iszlamista rezsim nukleáris fegyvert akar legyártani a dúsított urán segítségével. Ezeket a vádakat Irán tagadja, állítása szerint energiatermelési és fejlesztési célokból van szüksége a veszélyes anyagra. Az április elején bejelentett kéthetes tűzszünet egyik legfontosabb kijelentése az volt, hogy állítólag Irán beleegyezett a program leállításába. A fegyvernyugvás alig néhány tucat órát élt meg, mivel egy „félreértés” miatt kiújultak a rakétázások, ennek része a mostani bejelentés, amely

visszaveti a felek közti megállapodás lehetőségét.

