Sorkatonaság: hatalmas változás jön, automatikusan regisztálnak minden 18 és 26 év közötti férfit az Egyesült Államokban

Egy kormányzati dokumentum szerint az Egyesült Államok hadkiegészítési rendszere (Selective Service System – SSS)

decemberig tervezi bevezetni a 18 és 26 év közötti amerikai férfiak automatikus regisztrációját a sorkatonai nyilvántartásba.

Az ügynökség javaslata azt a kongresszusi rendelkezést hajtaná végre, amelyet 2024 decemberében fogadtak el a védelmi költségvetési törvény (National Defense Authorization Act) részeként. A jogszabály az Egyesült Államok minden 18 és 26 év közötti férfi állampolgárának automatikus nyilvántartásba vételét írja elő.

Az Egyesült Államokban 1973, a vietnámi háború lezárása óta nem kapott senki sorkatonai behívót. Jimmy Carter elnök azonban 1980-ban aláírt egy törvényt, amely kötelezővé tette a regisztrációt a 18 és 25 év közötti férfiak számára. A szövetségi kormány azóta is az állampolgárok önkéntes jogkövetésére támaszkodott az automatikus nyilvántartásba vétel helyett. Az SSS adatai szerint 2024-ben a jogosult férfiaknak mindössze 81 százaléka regisztrált. Ez három százalékpontos csökkenést jelent az előző évhez képest.

A sorozás visszaállítására jelenleg nincsenek hivatalos tervek. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője március 8-án azonban azt mondta egy sajtótájékoztatón, a sorkatonaság kapcsán:

Donald Trump elnök "minden lehetőséget nyitva tart".

A nyilvántartásba vétel elmulasztása egyébként szövetségi bűncselekménynek minősül, amely akár 250 ezer dolláros pénzbírsággal vagy öt év börtönbüntetéssel is büntethető.

Címlapkép forrása: Omar Marques/Getty Images