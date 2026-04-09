Súlyos lépésről pusmognak az oroszok: ha ez igaz, hosszú távú válság jöhet a Hormuzi-szorosnál

Irán maximum 15 hajót enged át naponta a Hormuzi-szoroson, innentől fogva soha nem tér vissza a szabad hajózhatóság a térségbe – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség egy meg nem nevezett iráni vezetőre hivatkozva.

Az ismeretlen beosztású teheráni vezető azt mondta az orosz médiának: az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest „újfajta jogi keretrendszert” rak össze a Hormuzi-szoros szabályaira vonatkozóan,

a háború előtti szabad hajózhatóság soha nem fog térni.

Az új szabályok implementációja még várat magára, de addig is:

egyelőre napi maximum 15 hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson.

Teherán ezt a korlátozást állítólag hivatalosan is közölte partnereivel.

A további szabályok alakulása attól (is) függ, hogy az Iránra kivetett szankciókat feloldják-e, két héten belül visszakapja-e Irán azokat a vagyonelemeket, melyeket az elmúlt években a nyugati országok (nyomására) befagyasztottak.

Emellett Teherán ragaszkodik ahhoz is, hogy a háborút lezáró béketervezetet az ENSZ Biztonsági Tanács is jóváhagyja.

