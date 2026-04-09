Színt vallott az olajhatalom: nagyon súlyos károkat okozott Irán folyamatos támadása - Egyhamar nem áll helyre a termelés

A szaúd-arábiai energiaügyi minisztérium megerősítette, hogy az iráni támadások nyomán több kulcsfontosságú energetikai létesítményben is leállt a termelés. Ez súlyos kiesést okozott az ország kőolajkitermelésében és exportkapacitásában.

Az állami hírügynökségnek nyilatkozó minisztériumi tisztviselő szerint a támadások a Hormuzi-szorost elkerülő Kelet–Nyugat csővezeték egyik szivattyúállomását is elérték.

Ennek következtében a napi szállítási kapacitás mintegy 700 ezer hordóval csökkent.

A csapások során egy szaúdi munkavállaló életét vesztette, heten pedig megsérültek. Valamennyien a szaúdi állami energiavállalat alkalmazottai voltak.

A Manifa olajmezőt ért találat napi 300 ezer hordóval vetette vissza a termelési kapacitást. A korábban már célponttá vált Hurajsz létesítménynél szintén napi 300 ezer hordós termeléskiesés keletkezett. A támadások több nagy kőolajfinomítót is érintettek, ami közvetlenül akadályozza a feldolgozott termékek globális piacra jutását.

Összességében a támadássorozat napi mintegy 1,3 millió hordónyi kapacitáskiesést okozott a szaúdi olajszektorban.

Ez a kitermelés és a szállítás mellett a finomított termékek exportját is érdemben visszavetette.

Irán egészen tegnapig majdnem minden nap támadta Szaúd-Arábiát február 28-a óta, annak ellenére, hogy a szunnita ország nem vett részt Irán megtámadásában.

