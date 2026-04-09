FONTOS Bravúros hírszerzési akciónak indult, óriási stratégiai hiba lett belőle: teljesen elszámolta magát az Egyesült Államok Iránban?
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön
Teljes a káosz Irán környékén, ingatag a tűzszünet, gyorsan változnak az események - Híreink az iráni háborúról csütörtökön

Egy napot sem bírt ki az amerikai-iráni tűzszünet: Teherán szerint Izrael libanoni támadásai a megállapodás megszegését jelentik, Washington viszont állítja: ilyen kitételről szó sem volt, ráadásul Irán már tegnap támadta az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát. A Hormuzi-szoros zárva, J.D. Vance amerikai alelnök tegnap rohanva hagyta el a káosz miatt Budapestet, Jean Arnault ENSZ-különmegbízott lóhalálában érkezett Iránba. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb híreivel.
Bravúros hírszerzési akciónak indult, óriási stratégiai hiba lett belőle: teljesen elszámolta magát az Egyesült Államok Iránban?

Újabb Trump-határidő telt el és pont az ellenkezője történt, mint amit az elnök kilátásba helyezett. Van remény ebben a helyzetben, hogy a két hétre szóló újabb határidőnek most kivételesen lesz értelme? Talán.

30 ezres várost kezdett ostromolni az IDF

Nem csitulnak a harcok Dél-Libanonban - több helyi forrás is megírta, hogy az izraeli hadsereg nagy erőkkel ostromolja a 30 ezres Bin Dzsbeil városát, a Hezbollah egyelőre ellenáll, de az IDF már betört a település központjába.

A város körül már körülbelül két hete felvonultak az izraeli rohamcsapatok, de az offenzíva csak tegnap kezdődött el.

Súlyos lépésről pusmognak az oroszok: ha ez igaz, hosszú távú válság jöhet a Hormuzi-szorosnál

Irán maximum 15 hajót enged át naponta a Hormuzi-szoroson, innentől fogva soha nem tér vissza a szabad hajózhatóság a térségbe – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség egy meg nem nevezett iráni vezetőre hivatkozva.

Megtörtént az, amire a háború kezdete óta nem volt példa: hirtelen elhallgattak a fegyverek a rettegő térségben

Úgy néz ki, egyelőre tartja magát Irán a tűzszünethez: az Öböl menti államok április 9-én egyetlen iráni katonai csapásról sem számoltak be.

Kimondta az elemző: lehet, hogy mindenki téved Irán kapcsán - Most jöhet el az igazi fordulat a háborúban

Bár Irán saját nemzetbiztonsága szerves részeként tekint Libanon biztonságára, Teherán mégsem áldozná fel létfontosságú érdekeit a Hezbollah kedvéért – idézi Zeidon al-Kinanit, az Arab Perspectives Institute szakértőjét az Al-Dzsazíra.

Folyamatos a tűzharc Libanonban

Az izraeli haderő folyamatosan támadja Libanont, annak ellenére, hogy Irán megtorlással fenyegetőzik: pár perce evakuációs parancsot adtak ki Bejrút, a főváros déli városrészére. Folyamatosan dolgoznak a légtérben az izraeli vadászbombázók, a szárazföldi csapatok pedig egyre beljebb nyomulnak az országban.

(Al-Dzsazíra nyomán)

Megjött a hárompontos figyelmeztetés: ha nem állítják le azonnal a bombázást, újra elszabadulhat a pokol

Mohammad Báger Gálibáf, Irán parlamenti házelnöke X-oldalán figyelmeztette a világot: Izrael megsértette és folyamatosan sérti a tűzszüneti megállapodást Libanon támadásával, ha ez így megy tovább, Teherán válaszolni fog.

Riasztó bejelentést tett az iszlamista rezsim: elbukott Amerika egyik legfontosabb követelése

Mohammad Eslami, Irán atomenergia-ügyi főnöke tett bejelentést – számolt be a The Guardian.

Előbukkant egy térkép, amire a fél világ várt: kiderült, hogy lehet átjutni a Hormuzi-szoroson

Helyi médiajelentések szerint az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete új térképet tett közzé, amin alternatív hajózási útvonalakat jelöltek ki a Hormuzi-szorosban - számolt be az Al-Dzsazíra.

Netanjahu nem tágít

Izrael miniszterelnöke szerint az ország továbbra is támadásokat fog mérni a Hezbollah síita iszlamista terrorszervezetre.

Továbbra is erővel, pontossággal és elszántsággal csapunk a Hezbollahra

- jelentette ki.

(Al-Dzsazíra)

Magas rangú Hezbollah-vezetővel végeztek az izraeliek

Az IDF jelentése szerint végeztek Bejrútban Ali Yusuf Harshival, Naim Kasszem Hezbollah-vezér személyi titkárával.

(Times of Israel)

Nyíltan beismerte a hadvezetés: esélytelen katonai erővel teljesen felszámolni a Hezbollahot

Saját bevallása szerint Izrael megállapodott Washingtonnal arról, hogy mindaddig folytathatja a Hezbollah elleni katonai műveleteket, amíg le nem fegyverzi a szervezetet. Mindeközben azonban az izraeli vezetés elismerte, hogy alábecsülte a milícia képességeit - tudósított az Al Jazeera.

Kimondta Zelenszkij: Putyin összejátszik Amerika ádáz ősellenségével, amit Trump vígan, szó nélkül végignéz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok figyelmen kívül hagyja azokat a bizonyítékokat, melyek szerint Oroszország segíti Iránt a közel-keleti amerikai katonai bázisok célba vételében. Az ukrán államfő úgy véli, mindez azért történik, mert Washington "megbízik" Vlagyimir Putyinban - írja a Guardian.

Pánik a piacokon: támadás ért egy kritikus olajvezetéket, elképesztő drágulás indult meg

Az amerikai-iráni tűzszünet ellenére, amely kérészéletűnek látszik, a fizikai olajpiac továbbra is rendkívül feszes, a nyersolajszállítmányok soha nem látott felárakkal cserélnek gazdát. Ez egy nagyon érdekes olajpiaci dinamikára mutat rá.

Veszélyben lehet a mai pakisztáni talákozó

Reza Amiri Moghadam nagykövet nemrég törölte azt az X-bejegyzést, amelyben arról írt, hogy az iráni delegáció Pakisztánba megy ma a béketárgyalások következő fordulójára.

A hajnali órákban Irán több területéről is robbanásokat jelentettek, nem kizárt, hogy az újabb támadások miatt Teherán mégsem ül asztalhoz.

(Al Jazeera)

Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén

A forint látványos erősödést mutatott a napokban: az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett. A piac azonban továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre, így egyelőre kérdéses, mennyire bizonyul tartósnak ez a felpattanás.

Törékeny az iráni tűzszünet - Romlik a hangulat a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel a határidős indexek már mérsékelt esést jeleznek előre, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten esnek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Elmegy Pakisztánba az iráni delegáció

Reza Amiri Moghadam, Irán pakisztáni nagykövete bejelentette, hogy bár Teherán szkeptikus a tűzszünettel kapcsolatban, a delegáció el fog menni a mai pakisztáni tárgyalásokra.

Meg se száradt a tinta a tűzszüneti megállapodás papírján, máris robbanásokat hallani Iránban

Csütörtökön hajnalban több iráni városban – köztük Karadzsban, Ahvázban és Sirázban – robbanásokról és katonai tevékenységről számoltak be a szemtanúk - írta az Iran International.

Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár

Ismét emelkedni kezdtek az olajárak, miután Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy megsértette a frissen bejelentett kéthetes tűzszünet több pontját, ezzel újra kétségessé vált a közel-keleti konfliktus gyors lezárása. A befektetők továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak minden geopolitikai fejleményre, különösen akkor, ha azok az energiaellátás szempontjából kritikus régiókat érintik. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Robbanások Libanonban

Az Al Jazeera Libanonban tartózkodó riportere szerint az IDF bombázta a dél-libanoni Haruf városát. Irán tegnap jelentette be, hogy a tűzszüneti megállapodást csak akkor tekintik érvényesnek, ha az Izrael északi szomszédjára is vonatkozik.

Trump: nem fogunk atomot lőni

Donald Trump a Truth Socialön jelentette be, hogy az amerikai fegyveres erők az "igazi tűzszünet" eléréséig mindenképpen a Közel-Keleten maradnak, teljes készültségben, de hozzátette, hogy Washington nem tervezi atomfegyver bevetését abban az esetben, ha összeomlik a tűzszünet.

(Al Jazeera)

Egyelőre sehol nem hallani robbanásokat

Függetlenül attól, hogy tegnap az Emírségekből és Szaúd-Arábiából is érkeztek hírek iráni rakétákról, illetve Irán a tűzszünet megszegésével vádolta a Libanont folyamatosan bombázó Izraelt, az éjszakai órákban nem érkeztek hírek incidensekről.

Izrael újra megnyitotta a Templom-hegyet, Bahreinből újra indulnak nemzetközi repülőjáratok. Az olajtankerek csak nagyon óvatosan próbálkoznak meg a Hormuzi-szoroson való átkeléssel.

Kimondták a fájdalmas igazságot a tengeri kereskedelemről: a békeidős forgalom töredékére esett vissza a kapacitás a Hormuzi-szorosban

Bár a Kpler hajózási elemzőcég szerint az Egyesült Államok és Irán között kötött kéthetes tűzszünet mérsékelheti a közvetlen fennakadásokat a Hormuzi-szoros térségében, a normális hajózási viszonyok gyors helyreállására nem érdemes számítani - jelentette az Al Jazeera.

