Tragikus pusztítás: földrengések és árvizek sújtják az ázsiai országot, 148 halottról tudni
Súlyos áradások, földrengések és földcsuszamlások pusztítanak Afganisztánban: az elmúlt két hétben 148-an vesztették életüket a természeti katasztrófák következtében.

Két hete heves esőzések sújtják a dél-ázsiai országot, amelyek súlyos áradásokat váltottak ki, a hegyvidéki területeken lakóházak és egyéb épületek omlottak össze. A helyzetet tovább rontja, hogy

múlt héten egy 5,9-es erősségű földrengés rázta meg a Hindukus régiót.

A tálib kormányzat szóvivőhelyettese, Hamdullah Fitrat szerda este közölte, hogy az esőzések, áradások, földrengések és földcsuszamlások következtében 148-an haltak meg, 216-an megsérültek, nyolc ember pedig eltűnt. Összesen 1149 ház dőlt romba. Az utak és a termőföldek szintén súlyosan károsodtak, ami több mint 7500 családot érint. Az ország meteorológiai hatósága arra figyelmeztetett, hogy csütörtökön további viharos időjárásra kell számítani.

Az ENSZ Afganisztánt és a szomszédos Pakisztánt is a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás által leginkább veszélyeztetett országok között tartja számon.

A zord hegyekkel övezett Afganisztánban gyakoriak a földrengések. Pakisztánban a múlt hónapban szintén súlyos esőzések pusztítottak. Hajber-Pahtunhva tartományban legalább 17-en – köztük 14 gyermek – vesztették életüket, Beludzsisztán tartományban pedig villámárvíz mosta el az utakat. Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) tavaly novemberi jelentése szerint a földrengések, az áradások és az aszály 8000 otthont pusztítottak el Afganisztánban, a közszolgáltatásokat pedig végletekig túlterhelték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

